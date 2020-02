Les numéros de Kobe et Gianna seront portés au All-Star Game 2020 : alors là on valide à 100%

Alors que les Lakers ont rendu un hommage poignant à Kobe Bryant, sa fille et les autres victimes du crash la nuit dernière au Staples Center, la NBA a annoncé quelques heures auparavant une belle initiative afin de les honorer lors du prochain All-Star Game à Chicago.

Le All-Star Game 2020 sera décidément bien différent des précédentes éditions. Tout récemment, la NBA a décidé de modifier radicalement le format du match des étoiles, ce qui a d’ailleurs provoqué quelques nœuds au cerveau à beaucoup d’entre nous. Dans son nouveau format, la Grande Ligue a trouvé un premier moyen pour rendre hommage à Kobe Bryant et hier, on a appris que les deux équipes allaient porter les numéros de Kobe et sa fille Gianna lors de la rencontre. La NBA a annoncé la nouvelle via un communiqué officiel. La Team Giannis va ainsi porter le numéro 24 en l’honneur du Black Mamba, tandis que la Team LeBron portera le numéro 2, qui était le numéro de Gianna quand elle faisait déjà la misère à ses adversaires du même âge. On apprend aussi via ce communiqué qu’un patch sera présent sur le maillot des deux équipes, avec neuf étoiles pour rendre hommage aux neuf victimes du crash. Parce que oui, il ne faut pas oublier les sept autres personnes qui ont perdu la vie dans cette terrible tragédie, à savoir le pilote Ara Zobayan, Christina Mauser, Payton et Sarah Chester, ainsi que John, Keri et Alyssa Altobelli. Un autre patch sera également présent sur les maillots lors des autres événements du All-Star Weekend, à savoir le NBA Rising Stars, le Skills Challenge, le concours à trois points et le concours de dunks. Sur ce patch-là, il y aura le numéro 24 et le numéro 2, qui seront entourés par neuf étoiles.

On ne peut évidemment que saluer cette initiative de la part de la NBA. C’est propre, c’est sobre, et surtout on n’a pas besoin d’avoir bac +12 pour comprendre. Durant le All-Star Weekend, les hommages vont se succéder pour honorer Kobe Bryant, Gianna et les autres victimes du crash, et l’atmosphère qui va entourer les festivités habituelles sera forcément différente des autres années. Mais au final, la meilleure manière de rendre hommage au Black Mamba, c’est encore de proposer un All-Star Game avec un minimum d’intensité et d’esprit de compétition. Car c’est ce qui caractérisait avant tout Kobe. Bryant a été sélectionné à 18 reprises au match des étoiles et il n’était pas du genre à prendre cette rencontre à la légère. La preuve, la légende des Lakers a quand même raflé quatre titres de MVP du All-Star Game durant sa carrière, un record NBA à égalité avec Bob Pettit. On verra bien si le nouveau format de la rencontre va relancer un peu l’intérêt de ce match mais en tout cas, on espère que les deux équipes vont nous proposer une vraie opposition au lieu d’une purge à 350 pions qui ennuie tout le monde.

Team Giannis avec le numéro 24, Team LeBron avec le numéro 2, le tout dans un nouveau format, tout ça quelques semaines après la terrible tragédie du 26 janvier. L’édition 2020 du All-Star Game ne sera définitivement pas comme les autres.

