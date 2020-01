Frank Vogel sera le coach de la Team LeBron au All-Star Game : pour une fois LBJ n’aura pas besoin des conseils de son coach, hein quoi comment pardon

Le All-Star Game approche à pas de géants et la NBA lâche de plus en plus d’informations portant sur le match des étoiles ou sur les différents concours. La dernière news à notre disposition concerne le match du dimanche, et plus particulièrement un certain Frank Vogel.

Les annonces pour le All-Star Game se suivent, signe évident que l’événement de Chicago approche. Avant-hier les titulaires étaient annoncés et avec eux, les capitaines des deux équipes. Les prochains sur la liste des annonces étaient donc les coachs et c’est désormais chose faite pour la Team LeBron. En effet, c’est nba.com qui annonce que le coach des Lakers Frank Vogel sera à la tête de la Team LBJ du côté de Chicago. Une récompense plus que logique pour Franky qui a quand même notamment réussi à faire cohabiter BronBron et Rondo, et disons que ce n’était pas une mince à faire étant donné le passif entre les deux. Au-delà des gestions d’ego, le technicien a réussi à imposer un semblant de collectif pour entourer son duo de stars et clairement ce n’était pas gagné non plus. L’équipe de Los Angeles a effectué un très bon début de saison, elle affiche un très beau bilan et apparaît aujourd’hui comme un solide leader à l’Ouest.

Los Angeles @Lakers head coach Frank Vogel and his staff will coach #TeamLeBron in the 2020 #NBAAllStar Game! pic.twitter.com/uqLhdUpUOf — 2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) January 24, 2020

Certains d’entre-vous se demandent comment les coachs sont sélectionnés ? Alors d’abord, non, LeBron n’a pas forcé, ni demandé à son agent de mettre un coup de pression à Adam Silver, pas besoin d’en arriver là. Car le principe de désignation des head coachs pour le match des étoiles est en réalité assez simple. En effet, il s’agit tout bêtement du coach affichant le meilleur bilan au moment de l’événement. Ainsi, les Lakers étant premiers de la Conférence Ouest, leur coach a logiquement été choisi. On peut donc penser que ce sera Mike Budenholzer qui dirigera l’équipe de Giannis, oui mais non. En effet, le Mike a déjà été coach d’une équipe de All-Star l’an dernier et n’est donc pas éligible cette année. On verra donc qui aura l’honneur de donner des ordres à Giannis et sa bande, suspens suspens, avec ces messieurs Spoelstra, Nurse et Stevens en pôle-position.

LeBron James retrouvera donc son coach lors du All-Star Game, même si on sait que LeBron n’en a pas besoin, surtout pour un tel événement. Belle récompense cependant pour Frank Vogel qui a réussi à maintenir son équipe au sommet, jusqu’à quand on ne sait pas, mais suffisant jusqu’en janvier pour choper une étoile sur le CV.



Source texte : nba.com