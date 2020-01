David Stern : adieu cher Commish’ ! L’Apéro TrashTalk

La dĂ©cennie ne pouvait pas plus mal commencer pour la NBA qui vient d’apprendre le dĂ©cès du quatrième commissioner de son histoire, David Stern, le 1er janvier 2020. Une terrible nouvelle pour l’ensemble de la communautĂ© basket dont le quotidien ne serait certainement pas le mĂŞme sans les efforts de cet ancien avocat pour dĂ©velopper la Grande Ligue.



Si vous aussi vous aimez débattre et prendre l’apéro, c’est ICI qu’il faut vous abonner !

On en a dĂ©jĂ parlĂ© en long, en large et en travers pour tenter de lui rendre hommage par Ă©crit mais il manquait encore une vidĂ©o pour revenir ensemble sur l’hĂ©ritage du big boss de la NBA pendant plus de 30 ans. David Stern, c’est d’abord une poignĂ©e de main symbolique et une phrase magique prononcĂ©e pour chacun des joueurs sĂ©lectionnĂ©s au premier tour de la Draft entre 1984 et 2013. Mais c’est surtout une liste de progrès plus longue que les deux jambes de Bol Bol mises bout Ă bout pour la NBA, son bĂ©bĂ© pendant trois dĂ©cennies. Après avoir rĂ©cupĂ©rĂ© l’Asso dans un Ă©tat quasiment moribond au siècle dernier, ce businessman a abattu un nombre de chantiers incalculable avec comme ligne de conduite de l’amener le plus haut possible en termes de chiffre d’affaires et d’audience aux Etats-Unis mais Ă©galement Ă l’international pour en faire la Ligue telle qu’on la connait aujourd’hui. VĂ©ritable visionnaire, Stern savait ĂŞtre dur comme lors de l’instauration du dress code en 2005 et il traĂ®nait aussi ses casseroles avec des accusations de tricherie lors de la Lottery de Draft 1985 notamment. Mais aujourd’hui, tous les acteurs de la NBA se rĂ©unissent pour remercier ce grand homme sans qui beaucoup de nous auraient certainement prĂ©vu de se mater un Rodez – Châteauroux, ce soir Ă 20h.

David Stern avait eu le droit Ă son hommage sur le site, mais il nous fallait bien cette grosse heure d’ApĂ©ro TrashTalk pour revenir ensemble sur son incroyable mandat et l’ensemble de son oeuvre pour la NBA. R.I.P. David.



Source image : montage pour TrashTalk by LĂ©once Barbezieux