Caris LeVert devrait faire son retour samedi contre Toronto : et de un, maintenant on attend encore Kyrie

Si une équipe n’a pas été épargnée par les blessures cette saison, il s’agit bien des Nets. Kyrie Irving, David Nwaba, Caris LeVert, et évidemment Kevin Durant squattent l’infirmerie cette saison. Mais voilà, il y en a un qui voit enfin le bout du tunnel. Le retour de Caris est imminent.

C’est encore ce bon vieux Adrian Wojnarowski d’ESPN qui sort l’info : Caris devrait bien être aligné face aux Raptors samedi soir. Le guard fait son retour après une absence de sept semaines liée à une blessure du pouce. Il était notamment passé sur la table d’opération. Après avoir tapé quelques bras de fer chinois avec ses copains histoire de vérifier si tout allait bien, il semble être suffisamment rétabli pour revenir fouler les parquets de la NBA. Un retour est toujours bon mais celui-ci tombe vraiment au meilleur moment. Ces derniers temps, la franchise de Brooklyn peine à gagner. Elle reste en effet sur quatre défaites de suite. Ces revers sont intervenus face aux Knicks, Rockets, Wolves et Mavs. Si ça arrive à des gens bien de perdre face aux deux équipes texanes, prendre une L face au voisin new-yorkais et face aux jeunes loups est un peu plus crade. Pour l’instant, les hommes de Kenny Atkinson sont septièmes avec un bilan de 16 victoires pour 17 défaites.

Il ne faut surtout pas oublier que LeVert est un joueur bourré de talent. Cependant, il n’a eu le temps de l’exprimer que dans neuf petits matchs cette saison. De quoi produire 16,8 points, 5 rebonds et 4 passes par rencontre. La saison passée était aussi tronquée par les blessures. On se souvient quand il s’est disloqué le pied, une blessure bien crade, qui l’a écarté un moment des terrains. Il n’avait pu jouer que 40 matchs la saison dernière. C’était tout de même suffisant pour faire du bruit. LeVert, qui peut aussi jouer ailier, avait su nous régaler avec des game winners, des highlights et une grosse série face aux Sixers au premier tour des Playoffs. Son début de saison 2019-20 était dans la continuité de ses belles performances et les Nets sont évidemment heureux de le revoir. Maintenant, on attend des nouvelles d’un certain Kyrie Irving, également absent depuis un bon bout de temps. Uncle Drew n’a pas joué depuis mi-novembre et il n’y a toujours pas de date précise concernant son retour. Ça commence à faire long et le flou règne autour de sa blessure. Pour info, il n’a pas encore repris les entraînements avec contact.

La meilleure franchise de New York pourra donc compter sur un retour important pour solidifier sa place dans le Top 8 de l’Est. Il faudra néanmoins commencer par mettre fin à cette vilaine série de quatre défaites consécutives.

