Russell Westbrook apparaît déjà dans des rumeurs de trade : même si c’est du gros conditionnel, c’est jamais bon signe

On ne cesse de le répéter, tout va très vite en NBA et les rumeurs encore plus que le reste. Surtout quand certains GM sont prêts à tout pour améliorer leur équipe. Si on pense tout de suite à Danny Ainge dans ce genre de phrase, Daryl Morey n’est pas mal non plus. Après avoir mis à disposition tout son effectif sur le marché l’été dernier, le directeur sportif des Rockets serait déjà prêt à se séparer de Russell Westbrook si la contrepartie valait le coup. A ce niveau-là, on peut presque parler de trader compulsif.

Alors… on se calme pour commencer. L’information est évidemment à prendre avec des pincettes et le conditionnel est de mise voire même à accentuer. Ce dont parle Ryen Russillo de The Ringer dans son podcast Tales From The Couch se rapproche plus du ressenti et de l’analyse d’une situation que d’un scoop. Cependant, ce qui peut donner du crédit à ce qu’a rapporté l’insider est le fait qu’un confrère, ici Dan Feldman de NBC Sports, partage la même analyse que lui. Pour les deux journalistes, c’est une certitude, Daryl Morey est capable d’échanger n’importe qui dans son effectif sans une once de pression. Il l’a déjà fait cet été en échangeant Chris Paul pour le MVP de la saison 2016-17 alors qu’il avait garanti à son meneur de l’époque qu’il ne l’enverrait nulle part pendant l’intersaison. Mais la nuance entre Russillo et Feldman, c’est que le dernier ne pense pas Morey être capable d’échanger un joueur contre n’importe quoi. Voici ce que dit le reporter de The Ringer dans son podcast :

« Je pense que Westbrook est disponible. On peut parler de sémantiques. Bien sûr, Daryl Morey échangerait n’importe qui s’il pense que ça peut améliorer son équipe. Bien sûr, il échangerait Russell Westbrook s’il pouvait réduire ses dépenses à long terme ou si les assets, la somme de ce qu’il récupère est meilleure qu’un joueur considéré comme membre du Top 10 mondial. […] Est-ce que Daryl Morey appelle du monde en leur disant : ‘Hé, je dois dégager Westbrook’ ? Bien sûr, il ne le ferait pas de cette manière. Mais il y a des gens qui croient que Westbrook est disponible et que Daryl le sait, ‘Je dois trouver quelque chose’. Je suis sûr que les gens vont nier cela en écoutant le podcast mais je m’en fous. »

Ce qu’il faut retenir de ces propos, ce n’est pas que Russell Westbrook est poussé vers la sortie mais que le GM écoute ce qu’on peut lui proposer pour ses joueurs, le meneur en faisant partie. On a quand même du mal à voir Daryl Morey échanger son All-Star aussi rapidement en l’ayant juste vu jouer en saison régulière, alors que son backcourt devait mener son équipe à devenir la meilleure attaque de l’histoire de la Ligue… Cela serait un projet avorté très prématurément. Russillo explique aussi dans le podcast qu’il verrait bien Russ être envoyé dans une équipe comme Orlando ou une entité qui n’a pas eu de grand projets ces dernières années et prendrait le pari pour vendre des tickets, des maillots et avoir un joueur excitant à voir jouer. No disrespect pour la bande de Mickey, mais que pourrait recevoir Daryl Morey d’une équipe comme Orlando ? Nikola Vucevic accompagné de Vavane ou du pilote de drones ? Il faudrait un peu plus que ça pour attirer l’attention du GM qui n’acceptera un deal que s’il estime qu’il peut lui permettre d’atteindre les Finales NBA dans un délai assez court.

Les propos de Ryen Russillo ne sont donc pas à prendre pour argent comptant. Cependant, ils traduisent la réalité d’une situation où rien n’est à exclure pour peu qu’on propose une offre acceptable. Mais une chose est sûre, il serait terrible de passer à côté de la meilleure attaque all-time en si peu de temps. Essayez de refaire cette phrase sans trembler du menton. Bonne chance.

Sources texte : NBC – The Ringer