Victor Oladipo de retour dans un mois : il va pouvoir reprendre son vieil agenda exactement là où il s’était arrêté

Ça doit trépigner d’impatience dans l’Indiana depuis quelques semaines. Le retour tant attendu du remplaçant de Paul George en tant que franchise player se profile enfin à l’horizon. C’est le bout du tunnel pour Victor Oladipo qu’on va revoir sous les couleurs de ses Pacers pour la première fois depuis un an… le temps passe si vite quand on s’amuse en rééducation.

On a longtemps essayé de deviner la date de retour de Vico à partir des miettes d’information que lui-même, son coach et sa franchise daignaient nous fournir. Mais à force de se gourer, on a décidé d’arrêter de jouer à ce petit jeu. On a d’abord eu un media day très flou où l’arrière ne nous a clairement rien dit de très utile à part qu’il allait revenir plus fort qu’avant. Plus fort peut-être… mais quand surtout ? Combien de temps va-t-il laisser ses collègues se débrouiller sans lui ? On ne savait pas à l’époque qu’ils n’avaient pas besoin de lui pour être bons. Les Pacers n’ont que la couleur de maillot en commun avec la bande à LeBron : enlevez leur leader et le reste du groupe saura step-up comme un grand. On a ensuite cru à un retour courant décembre mais pour revenir meilleur qu’il y a un an donc, Totor a décidé de passer un peu plus de temps qu’annoncé à la salle, plutôt que de forcer un retour précipité. Il fallait bien monter quelques épisodes du VO Show en plus pour terminer la saison 1 en attendant sa prochaine blessure grave. En bref, on avait l’impression que ce retour était tout proche… et pourtant si loin.

Mais enfin, après tous ces workouts, tous ces épisodes de sa série Youtube qui nous faisaient vaguement patienter, tous ces matchs passés en costard mauve sur le banc de Nate McMillan, Vicor a enfin une date précise de retour… eh bien non, pas précise. Fallait pas abuser. On sait néanmoins, grâce à ce cher Adrian Wojnarowski d’ESPN, que le chouchou des fans d’Indianapolis serait probablement de retour début février, voire même fin janvier. Et c’est pas trop tôt. Passées l’excitation et l’immense joie qui nous ont envahi en lisant la dépêche, nous nous sommes également posés beaucoup de questions : à quel niveau va-t-il revenir ? Pourra-t-il encore postériser tout ce qui passe ? Comment va-t-il se réintégrer dans cet effectif bien huilé ? Jeremy Lamb acceptera-t-il de lui laisser sa place dans le cinq ? Ce retour va-t-il faire des Pacers un contender ultra sérieux pour les Playoffs de cette année ? C’est bien possible. En attendant d’avoir les réponses, on s’est rappelé que Totor avait été élu All-Star à titre posthume la saison passée, remplacé par D’Angelo Russell. S’il revient fin janvier (pourquoi pas le 23 ? Ce sera l’anniversaire de la mort de son genou droit), il aura juste assez de matchs avant le All-Star break pour nous en mettre plein la vue comme il le faisait avant et nous rappeler pourquoi les fans avaient voulu envoyer un type en brancard au match des étoiles. De quoi le faire réélire cette année aussi ? Bon on s’emballe peut-être un peu. Laissons Malcolm Brogdon se présenter comme candidat.

Quoi qu’il en soit, on en avait marre de spéculer sur le retour de Victor Oladipo. On est désormais presque sûr qu’il ne faudra pas attendre bien plus d’un mois donc on continue de kiffer ce que font les Pacers sans lui et on prend notre mal en patience encore un petit moment. Courage Vico et à très bientôt.

Source texte : ESPN