Luka Doncic de retour très prochainement : ça lâche ses meilleures danses country dans le Texas pour fêter ça

Vous connaissez l’histoire, on ne va pas vous la refaire… quoi que… bah si en fait. Premier quart face à Miami, Luka Doncic drive dans le trafic mais pose son appui sur le pied de Kendrick Nunn. Un Slovène au sol, Dallas tout entier retient son souffle. Boum entorse. C’était il y a une dizaine de jours, un moment suffisant pour que Luka se rétablisse.

Et oui ! Il va revenir ! Alors, heureux ? L’ailier des Mavs a participé le 24 décembre intégralement à son premier entrainement collectif depuis sa blessure. Selon Tim MacMahon d’ESPN, le ROY de la saison dernière pourrait même être aligné ce soir face à San Antonio. Le Slovène pourrait donc bien débarquer pour prêter main forte à ses coéquipiers dans le calendrier bien costaud qu’ils ont pour finir 2019. Une semaine sympa pour le joueur qui est sur le point de signer avec Jordan Brand, et qui voit sa cheville être réparée. On entend d’ici les Texans pratiquer un tir de joie en détachant le revolver du ceinturon pour tirer dans les airs. Alors rien de tout à fait sûr encore concernant son retour ce soir, il va falloir vérifier les injury reports de ce soir. Voici ce qu’a déclaré Rick Carlisle sur son joueur :

« Il semble aller mieux chaque jour. Je ne sais pas quel sera son statut pour jeudi, mais il sera certainement amélioré. Il va bien. Nous verrons comment il se sent nous verrons ce qui se passe, mais les choses vont de mieux en mieux. «

En l’absence de Luka, les Mavericks ont été sérieux. Ils ont un bilan de 2-2, avec deux victoires chez deux grosses équipes de l’Est. Ils avaient battu les Bucks puis les Sixers. Le petit point négatif de cette série de matchs sans Doncic reste sans doute la défaite improbable face aux Raptors. Les hommes de Rick Carlisle ont perdu alors qu’ils menaient de plus de 30 points à l’approche de la fin du troisième quart. Un choke de très haut vol, c’est à ne surtout pas reproduire à la maison. Malgré ce revers, Dallas prouve que l’équipe n’était pas composé de Luka Doncic et de quatre péquenauds pour l’entourer. C’est tout un effectif qui s’est mis au diapason et qui est arrivé avec les dents qui rayent le parquet. Surtout, ces quelques matchs sans le franchise player ont permis à un joueur de briller davantage. Alors qu’on pouvait trouver Kristaps Porzingis un peu timide en ce début de saison, il a été très en jambe en l’absence de son teammate. C’est une réelle bonne nouvelle pour Dallas de savoir qu’ils peuvent compter sur le Letton si la première option est out. La Licorne n’a pas été assez régulier jusque-là, alternant les bons matchs et les moins bons. Ses dernières prestations vont peut-être mettre un coup de fouet à sa saison et le voir monter en régime.

Les Mavs sont actuellement cinquièmes de la Conférence Ouest et tout peut aller très vite entre le 2ème et le 6ème spot. L’idée d’avoir le retour de Doncic combiné à la forme de Porzingis, est très excitante et c’est toute la ville de Dallas qui a retrouvé le smile cette semaine.

