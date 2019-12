Kyrie Irving n’est encore pas près de revenir : le All-Star Game, c’est tout droit pour Spencer Dinwiddie

Les périodes de Noël ne sourient pas à tout le monde et Kyrie Irving pourrait manquer entre deux et trois semaines de compétition supplémentaires. Les Nets préfèrent être prudents, d’autant que niveau meneur Spencer Dinwiddie fait déjà très bien le boulot en ce moment.

La dernière fois qu’on a vu Kyrie Irving sur un parquet de NBA, c’était le 14 novembre dernier lors d’un match contre les Nuggets. Touché à l’épaule, la star des Nets avait ainsi manqué des retrouvailles houleuses face à ses anciens coéquipiers à Boston. Depuis, bah on attend des nouvelles sur son retour. Il y a un plus d’un mois, on partait sur une ou deux semaines d’absences le temps que son épaule aille mieux. Mais on apprend aujourd’hui sur heavy.com que le meneur va manquer encore deux ou trois semaines de compétition supplémentaires, on table donc sur un retour dans la seconde partie du mois de janvier. Sa blessure à l’épaule semble être plus sérieuse que prévue et on joue la carte de la prudence chez les Nets en ce qui concerne leur meneur pour ne rien aggraver. En effet, KD est déjà out pour la saison, on ne veut pas un autre All-Star coincé à l’infirmerie pour de bon. D’autant plus que durant les onze matchs qu’il a disputés, Drew tournait à 28 points, 5,4 rebonds et 7,2 passes de moyenne… mais sans pour autant faire gagner son équipe (4-7).

Pendant que Kyrie est coincé à l’infirmerie, ses coéquipiers font le boulot et se placent à la septième place de la Conférence Est avec un bilan de 16 victoires pour 13 défaites, pas si mal quand on est privé de deux All-Stars. Si les Nets s’en sortent aussi bien en l’absence d’Uncle Drew, c’est principalement grâce à un Spencer Dinwiddie qui a encore progressé et qui joue le meilleur basket de sa vie sur ces dernières semaines. Le meneur sélectionné au second tour de la Draft 2014 ferait presque oublier Kyrie. Widdie porte littéralement son équipe autant au niveau du scoring que de l’impact global sur le terrain. Il tourne actuellement à 22,7 points, 2,9 rebonds et 6,2 passes de moyenne et a pu mettre dans son armoire un trophée de joueur de la semaine, le premier de sa carrière. Des prouesses qui lui valent même du crédit pour être appelé au match des étoiles, ce qui serait une belle récompense pour ce joueur qui s’est toujours mis au service de l’équipe. De plus, le fait que Kyrie Irving ne reviennent pas tout de suite va lui permettre d’avoir encore plus de minutes et d’exprimer encore mieux son basket, tout en glanant quelques votes. Ces performances permettent donc aux Nets de ne pas précipiter un retour de Kyrie tout en pouvant espérer jouer les Playoffs en juin.

Du côté de Brooklyn on ne prend aucun risque, on a déjà une superstar out pour l’année on n’en veut certainement pas une deuxième. On est clairs sur ce point chez les Nets on mise tout sur l’année prochaine donc que les stars se rétablissent et que les remplaçants prennent un grand bol d’expérience et deviennent des étoiles.

