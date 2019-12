Lakers – Clippers est officiellement le match de Noël le plus cher de la décennie : qui a un SMIC à foutre dans 48 minutes de basket ?

Alors que le jour de Noël arrive à grands pas, certains hésitent peut-être encore à prendre des billets pour partir voir LeBron et Kawhi courir derrière un ballon le soir du réveillon. Car ce pourrait être un très joli cadeau que d’aller assister au combat entre les Lakers et les Clippers pour la suprématie à Los Angeles. Un si joli cadeau qu’il faudrait faire chauffer la carte bleue à très haute température, les plus hautes températures de la décennie pour un match de Noël.

Deux solutions s’offraient à vous si vous souhaitiez encore acheter vos places pour la bataille d’Hollywood : le site de vente officiel axs.com, ou bien les billets d’occasion que l’on trouve sur différents sites d’échange ou de revente (comme ticketiq.com, le site référence en la matière). Quand nous avons commencé cet article, il restait alors trois places sur le site officiel, à 1450 dollars chacune, mais… elles ont été achetées depuis. Et il ne vous reste alors en fait qu’une seule option : le marché secondaire. Et sur celui-ci, les prix oscillent en ce moment entre 350 dollars (paire de jumelles non comprises) et 16,260 Louis d’or pour ceux qui veulent un bisou du King. Ce soir-là, un siège au Staples Center coûtera en moyenne 1405 billets verts, soit 1267,49 euros. C’est de la folie furieuse. On s’en rend bien compte en voyant ce genre de chiffre et quand on sait que la salle sera pleine à craquer. Il s’agit tout simplement du Xmas game le plus cher de la décennie selon Tiquetiq, si l’on regarde les prix moyens sur le marché de l’occaz. On est loin devant le Warriors – Lakers de 2018 (1292 dollars pour voir LeBron sortir sur blessure et les Warriors perdre de 27 points face à Rajon Rondo et Lance Stephenson) et le Warriors – Cavs de 2015 (celui-ci valait vaguement le coup d’être vu… mais peut-être pas pour 1011 dollars en moyenne). Eh oui, malheureusement, qui dit match de Noël ne dit pas forcément beau match de basket. On peut s’attendre à ce que tout le monde soit légèrement plus motivé que pour jouer les Hawks un dimanche à 14h en milieu de saison et donc y mette un peu du sien… mais il n’y a pas de garantie car ce n’est que Noël, pas les Playoffs malheureusement.

À ce prix-là, on espère donc au moins que Kawhi Leonard nous fera l’honneur d’enfiler son short et de se joindre à nous pour les festivités. On sait qu’il a quelques « problèmes chroniques » au genou, sans avoir plus de précisions que ça, alors on espère qu’il n’aura pas de fourmis dans la rotule pour le match de l’année au Staples Center. LeBron James aussi a eu quelques soucis physiques (les côtes) ces derniers temps mais apparemment les Lakers et les Clipps ont la même mairie mais pas la même philosophie sur le load management. LBJ est donc attendu sur cette rencontre. En cas d’absence de l’un de nos protagonistes vedettes, vous serez évidemment prévenus dans la preview de demain, mais on vous suggère également des idées chouettes concernant ce que vous pourriez faire des 1200 balles que vous aviez prévu d’investir dans une place. Parce qu’on est d’accord que si c’est pour voir Jared Dudley dans le cinq de départ, autant acheter un autre cadeau à son neveu fan des Lakers. Alors pour cette modique somme, plutôt que d’aller supporter les Los Angeles Clakers (quelle que soit votre affiliation), vous pourriez vous payer par exemple un week-end de ski à Courchevel, une Fiat Panda d’occasion, 4 pass annuels pour Disneyland Paris (il vous restera même de quoi acheter une peluche Mickey pour tout le monde), 1 kilo de truffes ou bien même 279 caleçons de Noê chez Primark pour rester dans l’esprit des fêtes. On vous laisse décider quel achat vous fera le plus plaisir.

On aura bientôt plus que des millionnaires dans les gradins du Staples Center à ce rythme-là, alors on vous souhaite beaucoup de réussite au boulot pour 2020, sinon ça risque d’être compliqué d’aller voir les Lakers ou les Clippers au mois d’avril. Que les deux franchises n’hésitent pas à baisser un tantinet les prix, ou au moins à proposer des billets remboursables en cas de load management. Cordialement.



Source texte : slamonline