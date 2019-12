NBA Top assists de la semaine : du caviar et des offrandes au menu, pile-poil dans l’esprit de Noël

C’est devenu un rituel, le mardi la NBA nous offre les meilleures actions de la semaine précédente. Et quelle belle mise en bouche pour ce réveillon, alors avant de regarder Tata Michelle s’enfiler tous les toasts, régalez-vous plutôt de ces caviars made in NBA…

En ce réveillon du 24 décembre, la NBA nous offre le premier de sa longue liste de cadeau : les Top de la semaine. Et on se concentre ici sur les joueurs qui se sont déguisés eux-mêmes en Père Nöel le temps d’une ou plusieurs actions. Allez, on démarre avec un habitué, le King pour ne pas le nommer. Ici il trouve, avec une passe par dessus l’épaule, un Dwight Howard qui a juste à pousser le ballon dans le cercle, tu m’étonnes qu’il fasse de bonnes stats avec des passes comme celle-là. LeBron s’éclate à L.A. et on le retrouve donc dans ce top par trois fois, satané boulimique. On continue avec Donovan Mitchell qui rattrape un saucisson envoyé par Joe Ingles et le transforme en offrande pour notre Rudy national, et arrivent alors trois autres européens en costume rouge et blanc : Goran Dragic, Giannis Antetokounmpo et l’inévitable Nikola Jokic qui se transforme en quaterback par deux fois (comment on dit Cyborg en serbe ?). On a ensuite droit à une série de sympathiques revenants : Markelle Fultz nous montre qu’à défaut d’avoir un shoot il a des yeux à l’arrière de la tête et Derrick Rose nous sort ses plus beaux jumps vus depuis un bail. On enchaîne sans plus attendre avec un James Harden qui envoie Clint Capela au cercle avec une nonchalance insolente, et dans le genre de ceux qui ont décidé d’éclater le parquet tout en délivrant leurs cadeaux on passe le bonjour à Kemba Walker, Zach LaVine et Damian Lillard. Dans cette compilation on peut également voir que Spencer Dinwiddie se prend pour CP3 et envoie un Dede Jordan en orbite pour le retour de Lob City le temps d’une action, et dans la catégorie des meneurs on retrouve aussi Jalen Brunson qui nous offre une leçon de vision de jeu sur du spacing et Trae Young qui envoie son meilleur sabre laser transpercer la raquette adverse (d’ailleurs vous avez vu l’épisode 9 ?).

En résumé, vous avez devant vous cinq minutes de mecs qui se sont pris pour le Père-Noël et qui vous apportent du caviar déjà tartiné. Elle est pas belle la vie ?