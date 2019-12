NBA Top 10 du jour : Markieff Morris a mis un gros tir au buzzer du troisième quart, vraiment dingue cette saison des Pistons

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Ça s’est passé un 22 décembre

1949 : Tony Lavelli donne un petit concert d’accordéon à la mi-temps de Celtics – Lakers, pépouze. Sauf que Tony Lavelli est surtout… un joueur des Celtics, qui score ses 20 pions par match tout en enjaillant Yvette Horner et ses copines entre deux lay-ups. 125 dollars par concert, ça pourrait presque donner des idées à Damian Lillard ou Victor Oladipo.

1962 : officiel, un million de points ont été inscrits dans l’histoire de la NBA. C’est con, avec tous ces matchs en même temps on ne sait pas vraiment qui a scoré le fameux n° 1 000 000.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 22 décembre

1936 : Tom Hawkins

1949 : Dave Robisch

On notera également que c'est aujourd'hui la fête des Françoise-Xavière Cabrini