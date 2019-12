Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : ça va encore passer les vacances devant la télé

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Si vos proches n’ont pas encore pris l’habitude, ils vont vite comprendre cette année. A part une rapide apparition dans le salon familial le 24 décembre après vous être remis des trois affiches de la nuit, vous disparaissez pour vous préparer pour le marathon du lendemain. Mercredi ce sera foie gras, gratin dauphinois et bûche avant 18 heures parce qu’après y’a marathon sur beIN Sports. Comme d’hab, on commencera par deux grosses affiches à l’Est avant une petite pause digestive pour le blowout annoncé des Warriors qui en avaient déjà pris eu belle contre les Lakers l’année dernière souvenez-vous. Puis, ramenez les oncles et les tantes sur le canapé à 2 heures du matin pour le derby Angelinos attendu depuis… avant le début de la saison avec deux effectifs annoncés au grand complet. Pour ceux qui n’en auraient pas encore eu assez, le petit Pelicans – Nuggets viendra vous bercer pour bien terminer la nuit. Et pour ceux qui ont encore des forces après plus de 12h de basket, on remet ça dès jeudi avec un autre derby, de New York cette fois-ci, entre Brooklyn et les Knicks. Enfin, on ne zappera pas non plus vendredi avec un Miami – Pacers qui va coûter cher au classement de la Conférence Est en fin de saison.

Dans la nuit du lundi 23 décembre

Indiana Pacers – Toronto Raptors à 1h (beIN 4)

Miami Heat – Utah Jazz à 1h30 (beIN 1)

Sacramento Kings – Houston Rockets à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 25 décembre

Toronto Raptors – Boston Celtics à 18h (beIN 1)

Milwaukee Bucks – Philadelphia Sixers à 20h30 (beIN 1)

Golden State Warriors – Houston Rockets à 23h (beIN 1)

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers à 2h (beIN 1)

New Orleans Pelicans – Denver Nuggets à 4h30 (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 26 décembre

Brooklyn Nets – New York Knicks à 1h30 (beIN 1)

Dallas Mavericks – San Antonio Spurs à 2h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 27 décembre

Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks à 1h30 (beIN 1)

Miami Heat – Indiana Pacers à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 28 décembre

Denver Nuggets – Memphis Grizzlies à 23h (beIN 1)

Milwaukee Bucks – Orlando Magic à 2h30 (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 29 décembre

Toronto Raptors – Oklahoma City Thunder à 0h (beIN 3)

Memphis Grizzlies – Charlotte Hornets à 2h (beIN 4)

On imprime gentiment le programme, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…