En NBA aussi on croit au Père-Noël : la preuve, on a récupéré la liste des trente franchises de la Ligue, et c’est évidemment exclusif

On y est. Dans trois jours les toilettes de chez belle-maman seront pris d’assaut une heure ou deux après la dinde aux marrons, mais dans trois jours surtout vous aurez la chance on l’espère d’ouvrir quelques cadeaux au pied du sapin. Chouette le coffret parfum/déo/après-rasage de chez Carrefour, non mais merci Sylvie mais fallait pas. En même temps Loïc, il fallait lui dire ce que tu voulais à ta cousine, ça t’aurait évité de devoir planquer ton onzième coffret du genre dans ta cachette à merde, celle où tu planques aussi cette immonde amulette offerte par ta tante Monique. En NBA ? On n’a pas ce problème car chaque année les franchises de la Grande Ligue envoient leur liste bien précise à Santa, histoire d’être sûr de ne pas recevoir un Whiteside alors qu’on a commandé un Embiid. Pas folle la guêpe, et nous… on vous offre aujourd’hui et en exclusivité mondiale l’intégrale des lettres reçues dernièrement par le vieux barbu. Ça c’est notre premier cadeau de Noël et restez connectés car d’autres arrivent et vous n’êtes clairement pas prêts.

Liste à ne divulguer sous aucun prétexte, car on va tenter d’éviter les jalousies entre tout ce petit monde. Merci, on compte sur vous comme dirait Mimie.

Atlanta Hawks

Du Yop, des Pom’Potes, du Candy’Up, des Kinder Surprise, un CD des Kids United, des Lego, des puzzles, une trottinette, une draisienne, des peluches mais surtout pas d’hormones de croissance.

Brookyln Nets

Un siège confortable pour Kyrie Irving, un rôle dans un Tarantino pour Spencer Dinwiddie et Jarrett Allen, une nouvelle déco à l’infirmerie, de la concurrence à New York.

Boston Celtics

Un pivot, un tuto « comment faire le Poirier », un autre pivot, l’ouverture d’un restaurant O’Tacko, encore un autre pivot. Une formation « constance et leadership » pour Jaylen Brown et Jayson Tatum, du temps de jeu pour Robert Williams.

Dallas Mavericks

Une cheville slovène solidifiée, un genou letton solidifié, un bilan solidifié. Un traitement contre la schizophrénie pour Tim Hardaway Jr., un poste dans le staff pour J.J. Barea, des Playoffs, un nouvel ami pour Bobi.

Houston Rockets

Une prime quand les joueurs tentent plus de douze tirs à 3-points, une prime quand l’équipe prend moins de 120 points, une prime quand les cinq joueurs sur le terrain font plus de six passes avant de prendre un tir. Une finale de conférence, du scotch pour fermer des bouches.

Phoenix Suns

Une Delorean pour revenir en octobre, un tuteur pour Deandre Ayton, de l’amour pour Kelly Oubre Jr., des tickets shoot pour Aron Baynes, une place de back-up officiel pour Elie Okobo, un trade pour Devin Booker.

Minnesota Timberwolves

Une Delorean pour revenir… en 2004, un nouveau Kevin poste 4, le départ de Jeff Teague, une belle fête pour les 54 ans de Gorgui Dieng, un déménagement à l’Est plutôt qu’en G League.

Miami Heat

Des Chupa Chup’s mais pas pour Dion Waiters, un diplôme de la meilleure franchise de Floride parce qu’un mec leur a volé l’année dernière, un Flash dans le staff, de l’acool, de la drogue et des femmes pour Pat Riley, un trophée de MIP, un trophée de COY, une demi-finale de Conférence.

New Orleans Pelicans

Une atèle, une minerve, des béquilles, des pansements, de la Bétadine, des cartes Pokemon, un herbier Pat Patrouille, un colis Comme J’aime pour Zion Williamson, un ami pour Josh Hart, un panier à 4 mètres de hauteur pour Jaxson Hayes, des vacances pour Jrue Holiday, des protéines pour Brandon Ingram.

Milwaukee Bucks

Le coffret DVD de Rendez-vous en mois de mai inconnu, de la harissa, de la salade, des tomates et des oignons, un déguisement de mascotte pour Robin Lopez, une chirurgie faciale pour Khris Middleton.

Golden State Warriors

Une atèle, une minerve, des béquilles, des pansements, de la Bétadine, un cours d’orientation pour Jordan Poole, un sablier, le livre La patience pour les Nuls, des réductions pour les fans, un rendez-vous chez la conseillère d’orientation pour Jordan Poole.

Detroit Pistons

Un meneur de jeu, un ailier, un arrière, des starters, des mecs adroits, un banc, un coach qui coache, des trades, des sourires, de la beuh pour Derrick Rose, un rasoir mais pas de bonbons pour Andre Drummond, une Smartbox « joie, santé et motivation » pour Blake Griffin.

Portland Trailblazers

Du soleil, une AVS pour Mario Hezonja, un tir all-time de plus pour Damian Lillard, une opération de la cloison nasale pour C.J. McCollum, un bon retour pour Jusuf Nurkic, un boulier pour Hassan Whiteside, un All-Star Game pour Carmelo Anthony.

Charlotte Hornets

Une belle fête le 24 janvier, un trophée de MIP pour l’homme à l’apostrophe, plus de trois tirs par match pour Nico Batum, un Slam Dunk Contest pour Miles Bridges, des fleurs pour butiner, un ou deux renforts, de belles fleurs pour Rozier, pas trop de T.O.C. pour Monk.

Cleveland Cavaliers

Une belle fête d’adieu pour Kevin Love, un asile disponible pour Jordan Clarkson, surtout pas de meneur en plus, du temps de jeu pour Kevin Porter Jr., que les Knicks restent nuls, un monte-escalier Stannah pour le coach.

Orlando Magic

Une pelle pour le coup de balai qui s’annonce, un… balai pour gérer la trade deadline, un album de Booba, un billet d’avion pour Hugo Bédéixe, une perruque, un cerveau pour Aaron Gordon, une VHS du Game 1 d’avril dernier face aux Raptors, du temps de jeu pour Iwundu.

San Antonio Spurs

Un séjour à la Défense pour se rappeler que ça existe, un trade, deux trades, trois trades, un retour dans les huit à l’Ouest, une cérémonie grandiose pour Pop. Des tirs à 3-points pour DeMar DeRozan, oui mais un trade, un CD 2 titres de l’Envie de Johnny, un mec qui dit à Patty Mills de ne pas se jeter en défense.

Toronto Raptors

Une extension de l’infirmerie mais surtout pas du contrat de Kyle Lowry, un nouveau nom pour la Bench Mob, un punching-ball pour Serge Ibaka, une cave à vin pour Marc Gasol, un diplôme du meilleur camerounais de NBA, plusieurs séries de Playoffs à la Scotiabank.

Los Angeles Lakers

Une place dans le cinq pour Alex Caruso, un plateau repas pour Dwight Howard, une Finale de Conf face aux Clippers, une Finale NBA face aux Bucks, un trophée de MVP ou même deux en même temps, une couronne de King

Denver Nuggets

De la batavia pour Nikola Jokic, de la constance pour Jamal Murray, des radis pour Nikola Jokic, de la reconnaissance pour Gary Harris, des concombres pour Nikola Jokic, l’explosion de Michael Porter Jr., de l’eau gazeuse pour Nikola Jokic, une Finale de Conférence, des poires Abate pour Nikola Jokic.

Philadelphia Sixers

Des systèmes en attaque, un shooting coach pour Ben Simmons, une place de titulaire pour Matisse Thybulle, le livre « Attaquer la zone pour les Nuls », une Finale de Conférence contre les Bucks, un 40-1 au Wells Fargo Center. Des systèmes en attaque, on l’a dit ou pas ?

New York Knicks

Trois victoires jusqu’en avril, le maintien en L1, un Madison qui continue malgré tout d’applaudir, un bail de dix ans loin de NYC pour David Fizdale, Spike Lee pour prendre la mène et Charles Oakley poste 4.

Los Angeles Clippers

Une bague. Un Kawhi qui reste à Los Angeles un an de plus, avec ou sans Paul George. Un double trophée de 6thMOY, ce serait trop beau. De nouvelles chemises pour Steve Ballmer, du déo pour Steve Ballmer, une muselière pour Steve Ballmer, une cure désintox pour qui vous savez. Ah oui, et une laisse pour Patoche.

Utah Jazz

Le retour du vrai Mike Conley. Une demi-finale de conférence, si possible en tapant les Rockets au premier tour, faut bien croire au Père-Noël. Un troisième DPOY pour Rudy, faut bien croire au Père-Noël. Beaucoup de bière pour Tonton Joe et des game winners pour Dono.

Oklahoma City Thunder

Un parcours à la Clippers 2019. Ne surtout pas dire à Dennis Schroder que le Thunder cherche à le dégager à la moindre occasion. Des fringues de mode pour Steven Adams, un bon Noël à Nerlens, un billet d’avion pour Danilo Gallinari, un don de Chris Paul aux associations locales, la fin de l’escroquerie Billy Donovan.

Chicago Bulls

Un bûcher pour Jim Boylen, Coby White dans le cinq, Zach LaVine au Slam Dunk Contest, une huitième place, juste pour rire. Une invit’ pour Adam Mokoka, le remboursement du salaire d’Otto Porter Jr., des ballons pour Wendell Carter Jr. et une porte de sortie pour Thaddeus Young.

Indiana Pacers

Un quatrième cerveau pour Malcolm Brogdon, l’arrivée de Jrue Holiday, l’arrivée de T.J. Ford pour jouer avec T.J. Warren, T.J. Leaf et T.J. McConnell. Un Victor Oladipo en forme, une demi-finale de Conf, un Myles Turner qui remplace son frère jumeau dans le roster, un All-Star Game pour Domantas et un ou deux repas en moins par jour pour Nate McMillan.

Sacramento Kings

Les Playoffs, enfin, et au moins une victoire face aux Lakers au premier tour. Un CPE qui gère les états d’âme des jeunes. Une carte verte reconduite pour les Serbes, l’escroquerie de l’âge de Buddy Hield qui reste secrète. Pas d’alcool pour Vlade Divac le soir de la trade deadline, un poster géant de Dick Bavetta, une statue de Kobe Bryant.

Washington Wizards

Une dissolution de la franchise. Ou bien beaucoup d’amour pour Bradley Beal, un meneur de plus d’1 mètre 65, au moins un match sans encaisser plus de 130 points, juste une fois. La fin de la blague Scott Brooks, des sapes pour Ianou, des vidéos de Giannis pour Rui Hachimura et une fléchette de patience pour John Wall.

Memphis Grizzlies

Un objectif dans la vie, autre que d’être heureux pour un ancien joueur quand il devient champion NBA mais ailleurs, autre que de développer des jeunes pour développer des jeunes. Ou alors un nouveau nom pour la franchise, genre le Centre Federal du Tennessee. Parce que commander une douzième place pour Noël bonjour l’ambiance. Un traitement pour Josh Jackson, un traitement pour Grayson Allen, de la Red Bull pour Kyle Anderson, une tisane pour Ja Morant et plus de six rebonds par match pour Jaren Jackson Jr.

C’est tout pour cette année, et on espère que Pépère Noël sera généreux avec tout le monde. Certans l’ont mérité, d’autres un peu moins mais vous connaissez la magie de Noël, le 25 décembre on oublie tout et on essaie de rendre tout le monde heureux non ?