Vince Carter est désormais 4è au nombre de matchs en carrière : 1 504 rencontres au compteur, ça en fait des kilomètres

Plus la saison avance, plus la retraite de Vince Carter approche. Mais plus la saison avance, plus VC grimpe dans les différents classements all-time. La nuit dernière au Madison Square Garden, Carter a égalé un certain John Stockton à la quatrième place dans la catégorie des matchs joués en carrière.

1 504 rencontres au total, en 22 saisons. Un chiffre exceptionnel, un chiffre rare. Arrivé en NBA en 1998 et toujours là à bientôt 43 ans, Vince Carter est un modèle de longévité et de professionnalisme. Il est aujourd’hui le recordman du nombre de saisons jouées dans la Grande Ligue et il profite de sa dernière campagne en carrière pour passer devant des légendes du jeu. Comme indiqué juste au-dessus, c’est John Stockton qui va désormais devoir laisser sa place à Vinsanity. Après la rencontre entre les Knicks et les Hawks la nuit dernière, les deux sont aujourd’hui à égalité au nombre de matchs joués, mais Carter va prendre seul la quatrième place dans quelques jours, à moins que Stockton ne sorte subitement de sa retraite à 57 balais pour compenser les petits bobos de Mike Conley. Vous en conviendrez, ça semble peu probable comme scénario. Et comme le hasard fait bien les choses, Atlanta affrontera… Utah, l’ancienne franchise de John, lors de son prochain match jeudi. VC continue donc de grimper dans la hiérarchie et en plus, c’était sur le parquet du mythique Madison Square Garden, qu’il a foulé pour la toute dernière fois de sa carrière la nuit dernière. Les Hawks ne reviendront plus jouer à New York cette saison et le public new-yorkais en a ainsi profité pour applaudir le papy. Forcément, VC a kiffé le moment, et visiblement il a été inspiré car il a terminé avec 15 points en 24 minutes face aux Knicks, à 5/9 au tir et 4/7 du parking.

A warm Garden welcome for the one and only, Vince Carter. pic.twitter.com/ixIRN4c38H — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) December 18, 2019

Quatrième all-time, c’est déjà immense mais ce n’est probablement pas fini. En effet, Vince Carter a des vues sur le podium et ça pourrait arriver bientôt. À la troisième place, on a Dirk Nowitzki, qui a raccroché les sneakers avec 1 522 matchs au compteur. Vu l’âge de Vince et les nombreux kilomètres à son actif, rien n’est garanti mais Carter devrait réussir à dépasser Dirk cette saison. 19 matchs encore à jouer pour Vinsanity, ça devrait le faire. Par contre, la deuxième place de Kareem Abdul-Jabbar est désormais intouchable. KAJ est second all-time derrière Robert Parish avec 1 560 matchs disputés au cours de sa carrière. C’est donc mathématiquement impossible étant donné qu’il ne reste que 54 rencontres au programme dans la dernière saison de VC. Mais on imagine qu’il sera déjà très heureux d’être troisième et cela fera apparaître une petite éclaircie dans la saison pourrave des Hawks, actuellement au fin fond de la Conférence Est avec un bilan de six victoires pour 22 défaites. Dans ce contexte-là, Vince Carter joue encore dans les 16 minutes par rencontre, pour des moyennes de 6 points, 1,8 rebond et 1 passe.

Pour sa toute dernière saison en NBA, sa 22è en carrière, Vince Carter profite de ses ultimes moments dans la Grande Ligue. Il ne goûte pas beaucoup à la victoire avec les Hawks mais savoure chaque instant comme il se doit. Et nous aussi par la même occasion.