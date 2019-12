Preview Knicks – Hawks : gros match tout en bas de la Conférence Est, qui aura le plus envie de perdre ?

La saison du tanking n’est pas encore tout à fait là, mais avec leur bilan identiquement mauvais (6-21), on commence à y penser chez les Knicks comme chez les Hawks. Une victoire est donc à éviter pour les deux formations, ce serait dommage de gâcher ce si joli début de saison.

Les Knicks sont particulièrement indisciplinés en ce moment : deux victoires en trois matchs, et à l’extérieur en plus. Eux qui faisaient preuve d’une très belle constance dans la médiocrité avec une série parfaite de dix défaites consécutives, ont raté mercredi soir une occasion de perdre chez les Warriors, un concurrent direct au pire bilan de la Ligue. Rebelote vendredi soir à Sacramento, où Marcus Morris a complètement perdu ses esprits en faisant l’effort d’aller au rebond offensif pour assurer la victoire en fin de match, privant ainsi à nouveau les new-yorkais d’une belle défaite collective. Seul notre Frank Ntilikina national s’est montré exemplaire sur ces deux rencontres avec une moyenne de 2 points, 0,5 rebond et 0,5 assist en 17 minutes de jeu. Les Knicks ont quand même un bilan record à aller chercher cette année : 17 victoires, 65 défaites, établi en 2014-15 (le bon vieux temps des Lou Amundson et autres légendes) et égalé la saison passée. Avec le bilan actuel, les hommes de Mike Miller ne sont pas encore sur les bases d’un tel exploit, mais dès que Momo et Julius Randle seront transférés, le groupe pourra rester concentré sur cet objectif. Et les Knicks ont un gros test pour se ressaisir dès cette nuit contre la bande à Trae Young.

Les Hawks de leur côté ont trouvé leur rythme de croisière avec quatre défaites de suite. Quelques individus, dont l’ego se met en travers du collectif, affichent des performances contre-productives. On pense notamment à Trae Young – avec ses 30 points, 6 rebonds et 7 passes contre les Lakers dernièrement – qui n’aide pas l’équipe à avancer dans la bonne direction. Même des gars comme Jabari Parker, De’Andre Hunter ou Alex Len se mettent à faire des matchs potables. Bien heureusement, tout cela cache des pertes de balle de U11 toutes les trois possessions et une défense fébrile dans les moments importants. On attend cette même application cette nuit au Madison Square Garden, pour décrocher le bonnet d’âne de la conférence tant convoité, devant le public des Knicks.

Que vont-nous jouer les Knicks et les Hawks cette nuit ? Une partie de curling ou un match de basket champagne dont ils ont parfois le secret ? Rendez-vous à 1h30 pour regarder ce combat de cancres.