Caitlin Clark remporte l’ESPY de la joueuse WNBA de l’année

Cette nuit se tenait la traditionnelle cérémonie des ESPYS, les trophées d’ESPN récompensant les plus grands athlètes de l’année via un vote du public. L’occasion pour Caitlin Clark de remporter la distinction de joueuse WNBA de l’année. Ça donne un peu de baume au cœur au vu de la saison qu’elle est train de passer.

Napheesa Collier, Breanna Stewart, A’ja Wilson et donc Caitlin Clark étaient les quatre nommées par ESPN pour ce trophée de joueuse WNBA de l’année. C’était désormais aux fans de décider qui ils voulaient voir repartir avec la distinction, et leur dévolu s’est jeté sur la fille prodige du basket féminin : Caitlin Clark.

Heureusement pour elle que le pouvoir était entre les mains des fans et non entre celles de ses pairs puisqu’elle aurait certainement fini hors classement sinon. Mais c’est une récompense méritée pour celle qui a braqué un projecteur plus lumineux que jamais sur la Grande Ligue féminine. Si tout se passe bien, dans quelques années le monde regardera CC comme la première annonciatrice d’une nouvelle ère pour la WNBA, et c’est certainement pour cet impact que les votes se sont accumulés en sa faveur.

Au moins une note positive pour la joueuse du Fever qui traverse jusque là une deuxième saison plus que tumultueuse avec de nombreuses blessures. Hier encore on l’a vu se plaindre de son adducteur qui l’avait déjà tenu à l’écart des parquets pendant un petit bout de temps. On croise les doigts pour que les aléas ne nous privent pas d’une carrière qui s’annonce générationnelle. Allez le All-Star Break va faire du bien à tout le monde, avec une nouvelle distinction individuelle dans l’armoire, ça fait encore plus plaisir !