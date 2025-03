Après les duels de MVP très attendus entre Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander ces deux derniers jours, le programme NBA de ce mardi est beaucoup plus light. Seulement quatre matchs au menu, dont un Pacers – Bucks.

Le programme NBA du soir

0h : Cavs – Nets

0h : Pistons – Wizards

0h30 : Pacers – Bucks

1h : Pelicans – Clippers

Le match à ne pas rater : Pacers – Bucks

C’est potentiellement une preview d’une série de premier tour de Playoffs, et un remake de l’affrontement entre les deux équipes en avril dernier. Respectivement cinquièmes et quatrièmes de l’Est, les Pacers et les Bucks se connaissent très bien et leurs retrouvailles pourraient bien faire des étincelles.

Giannis Antetokounmpo risque de sortir un nouveau carton, lui qui a pris l’habitude ces dernières années de martyriser tout l’Indiana. Mais les Pacers ont montré qu’ils pouvaient répondre au Greek Freak. L’une des questions est de savoir si Tyrese Haliburton (incertain) fera son retour, lui qui a manqué les trois derniers matchs à cause d’une douleur à la hanche. Trois matchs où Indiana s’est à chaque fois incliné…

Les Bucks et les Pacers étant tous les deux sur une série de défaites, qui va réussir à relancer la machine ce soir ?

Mais aussi…

Cleveland vise une 15e victoire de suite contre Brooklyn.

Detroit devrait pouvoir se faire plaisir contre Washington.

Les Clippers ont retrouvé le droit chemin, à eux de confirmer chez les Pelicans.

Les Français en lice

Nico Batum à la Nouvelle-Orléans.

Alex Sarr en déplacement chez les Pistons.

Bilal Coulibaly est out après sa chute très flippante à Toronto.

