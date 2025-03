Course au MVP : Shai ou Jokic, pour qui voter ?! Apéro TrashTalk

Après la double confrontation entre le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander et les Nuggets de Nikola Jokic, il fallait forcément qu’on fasse un point sur la Course au MVP.

C’est peut-être la Course au MVP la plus incroyable de ces dernières années. Entre Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander, pour qui voter ? Les bilans sont dominants, les lignes statistiques sont folles, les performances le sont d’autant plus, et les arguments pleuvent dans tous les sens ! Alors à un mois de la fin de la saison régulière 2024-25, et après deux affrontements entre ces deux équipes, qui est le MVP selon vous ? C’est l’heure de l’Apéro !