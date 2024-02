Victorieux des Kings 136-110, les Cavs sont désormais au complet et deuxièmes à l’Est. Tout roule dans l’Ohio, il ne manque plus que LeBron James à la trade deadline te la semaine sera parfaite. Oups, envoyez, le gros résumé de la nuit !

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Triple-double pour Anthony Davis, match solide de LeBron James et D’Angelo Russell, victoire des Lakers !

Brandon Miller continue de se faire des kiffs dans les défaites (33/4/3/4)

Les Cavs sont les nouveaux deuxièmes de l’Est après leur victoire de costaud contre les Kings (23/41 à 3-points)

Les Sixers apprennent à vivre sans Joel Embiid et ce n’est pas facile

All-Star Game à Atlanta, comme souvent, et cette nuit ce sont les Clippers qui en ont profité, Kawhi Leonard et James Harden en tête

Le Thunder, les Wolves, les Nuggets et les Clippers se tiennent en à peine un match au sommet de l’Ouest !

Victoire des Warriors à Brooklyn, Steph Curry en a collé 29 et a inscrit son 3 600è panier à 3-points en carrière

Pour ma part j’en suis à 11

Brandon Ingram s’est régalé à Toronto (41 points à 200% au tir), le tank canadien est bien équipé pour la fin de l’hiver

Les Français de la nuit en NBA

Frank Ntilikina n’a pas joué face aux Lakers (hanche)

Nico Batum n’a pas joué face aux Mavs (adducteurs)

Moussa Diabaté n’a pas joué à Atlanta (main)

Tristan Mimoune n’a pas joué contre Toronto (n’existe pas)

Le highlight de la nuit

Spida goes off the backboard to himself and slams it

Cavs-Kings

Le point TTFL du matin

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Deck #16 | Pick #100

Les classements

