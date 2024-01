C’est parti pour une nouvelle année ! Huit matchs ce soir pour attaquer 2024, un premier pour finir de décuver à 21h et sept autres dans la foulée pour démarrer l’année comme on a fini la dernière. On vous file le programme ?

Le programme de la nuit :

21h : Knicks – Wolves

1h30 : Raptors – Cavs

2h : Rockets – Pistons

2h : Bucks – Pacers

3h : Nuggets – Hornets

3h : Suns – Blazers

3h : Jazz – Mavericks

4h30 : Clippers – Heat

Le match à ne pas rater : Knicks -Wolves et Raptors – Cavs

Vu comme ça sur le papier c’est pas FOU FOU quoique le Knicks – Wolves vaut son pesant de cahuètes, mais si on a sélectionné ces deux affiches de l’Est (ouais on est déjà en 2026) c’est parce qu’on pourrait y découvrir ce soir des joueurs… avec leurs nouveaux maillots. On pense évidemment à Immanuel Quickley et RJ Barrett à Toronto et à OG Anunoby avec les Knicks, tous trois impliqués dans un gros trade avant-hier. S’ils ne jouent pas ce soir ? Ce paragraphe ne servira donc à rien, mais ce ne sera ni le premier ni le dernier, suffit de bien le vivre.

Mais aussi…

Imagine les Pistons gagnent un deuxième match de suite

Giannis Antetokounmpo avait quitté les Pacers chafouin, ça peut très vite devenir légendaire ce soir

Ce qui n’empêchera probablement pas Tyrese Haliburton d’envoyer sa quinzaine de passes minimum

Deandre Ayton qui (ne) montre (pad du tout) aux Suns qu’ils ont eu tort de le trader

Le Big Three de Phoenix va-t-il jouer deux matchs de suite ?

Un match fort sympatoche entre le Jazz et les Mavs

Les Avengers ridés des Clippers contre les undrafted botoxés de Miami

Les Français de la nuit

Evan Fournier aura peut-être droit à quelques minutes, de nouveau

Mais au pire il passera dire bonjour à son poto Rudy Gobert, de passage au Madison

Killian Hayes enchainera-t-il une deuxième victoire de suite avec les Pistons ?

On attend toujours les grands débuts de Frank Ntilikina avec les Hornets cette saison

On attend toujours les grands débuts de Théo Maledon avec les Suns cette saison

Moi j’attend toujours que Seb me ramène mon couteau à saucisson

Moussa Diabaté et Rayan Rupert traineront peut-être en bout de banc pour récupérer quelques miettes

Et en G League