Cette année sur TrashTalk, on a décidé de respecter la tradition… sans pour autant se péter le bide. On part donc sur un calendrier de l’Avent un peu spécial, dans lequel vous ne retrouverez pas des chocolats mais bien des souvenirs de rédaction, des souvenirs de fans, voire un peu des deux. 24 fenêtres à ouvrir, 24 souvenirs, 24 belles manières de foncer jusqu’à Noël, et aujourd’hui on enchaîne sur le dagger de Kevin Durant lors des Finales de 2018.

Quelques jours après la boulette de J.R Smith, les Warriors et les Cavaliers se retrouvent pour le troisième match des Finales NBA, le premier dans l’Ohio. La franchise de la baie d’Oakland mène 2 à 0 et une victoire à l’extérieur les mettrait dans une excellente position pour remporter un troisième titre en quatre ans.

Plutôt discret depuis le début des Finales, Kevin Durant se réveille lors de ce troisième match et passe 43 points, 13 rebonds et 7 passes décisives à la défense adverse pour permettre à son équipe de s’imposer et de mettre le couvercle sur la série. Surtout, l’ailier va, lors de cette rencontre, envoyer un shoot qui va doucher tous les espoirs des fans adverses. A une minute de la fin, les Warriors ne mènent que trois points et Durant demande une isolation sur Rodney Hood. Il dribble de longues secondes avant de se décaler sur la gauche et d’envoyer une brindille à 10 mètres. + 6, le match et la série sont terminés.

KEVIN DURANT EST MONSTRUEUX !! 😩😩😩 pic.twitter.com/CHQcqHg7rq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 7, 2018

Le pire pour les fans des Cavaliers est que ce tir ressemble énormément à celui qui avait terminé… les Finales entre les deux équipes un an auparavant, déjà lors du Game 3 à Cleveland :

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

MONSIEUR KEVIN DURANT

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/t6n4V90yuE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 8, 2017

Kevin Durant a remporté le MVP des Finales lors de ces deux années, en grande partie grâce à ces immenses shoots. La marque des grands ? Non pas rentrer ce genre de tirs, mais le faire deux fois de suite, alors que tout le monde s’attend justement à ce que tu le fasses. Exceptionnel KD !