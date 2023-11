Peu de matchs cette nuit, mais pas plus mal car on n’en menait pas large à 1h30 à notre retour de soirée. Une pierrade chez Solène mais quatre matchs NBA à mater, on a fait comme on a pu alors voici le résumé de la nuit, entre deux rototos.

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Giannis Antetokounmpo a tout fait à la défense du Magic (35/10/7/4/2), mais Paolo Banchero et les frères Wagner ont du répondant. Victoire du Magic, et bilan à 5-4 pour les deux équipes !

Victoire tranquille des Celtics face à Toronto, l’occasion parfaite pour vous avouer que, vendredi soir, j’ai rêvé que O.G. Anunoby arrêtait sa carrière pour devenir conférencier en Angleterre. Matrixé le gars.

Bam Adebayo a été phénoménal à Atlanta. No Jimmy no Herro ? Pa ni pwoblem. 26 points, 17 rebonds, 4 passes, 2 steals et 2 contres, à 9/12 au tir et 8/8 aux lancers.

Malgré le traditionnel retour en force des Warriors au troisième quart, les Cavs ont remis les gaz et ont fini par mater GS. Mention spéciale à Caris LeVert, solide en attaque et énorme en défense.

Les Français de la nuit

Certains ont célébré à distance l’Armistice, d’autres ont maté la Star Ac, bref aucun Français sur le pont hier en NBA

Le highlight de la nuit :

Spin & FLUSH!

Giannis throws one DOWN 😤

MIL/ORL – Watch on the NBA App:

📲 https://t.co/NUQ22YZAWK pic.twitter.com/WT6Ke8haFS

— NBA (@NBA) November 12, 2023

Jaquez Jr. stops on a DIME, buries the 3 😲

MIA/ATL – Watch now on the NBA App:

📲 https://t.co/OyrSHqvl6q pic.twitter.com/bXlQfKRKAo

— NBA (@NBA) November 12, 2023

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

➡️ Deck #03 | Pick #18#NBA pic.twitter.com/9gZGyFAqpP

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) November 12, 2023

Les classements

JUSTE ICI !

Les classements du In-Season Tournament

AFTER NIGHT TWO OF ACTION 🏆

The NBA In-Season Tournament Group standings 👀

📲: https://t.co/T2ytjrfB0m pic.twitter.com/bnPXRyuy7m

— NBA (@NBA) November 11, 2023

Le programme de ce soir