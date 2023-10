Le titre des Denver Nuggets avait sonné la fin de la saison. Celle NBA, certes, mais surtout de la TrashTalk Fantasy League. Il était temps alors de se poser pour savoir comment continuer à vous proposer le meilleur jeu possible en prenant en compte vos remarques et vos avis via un sondage. Voici donc les principaux enseignements que nous pouvons tirer de vos réponses.

Tout d’abord, un grand merci aux 3500 personnes qui ont pris le temps de donner leur avis, surtout que le questionnaire était aussi long qu’une saison TTFL.

Cela nous permet de toujours mieux comprendre vos façons de jouer, que ce soit pour les plus hardcore d’entre vous comme pour les plus casuals. Car c’est là toute la difficulté de la TrashTalk Fantasy League : satisfaire une communauté très variée. Mais c’est aussi ce qui nous plait et c’est dans cette optique que nous cherchons à avancer !

Les habitudes de jeu

Si la TTFL est fun et addictive pour les pro gamers, elle peut vite devenir lassante pour les joueurs moins investis à cause de son aspect chronophage et répétitif. Le rythme de la TTFL est difficile à suivre sur une durée aussi longue. Ensuite, au bout de quelques saisons on peut avoir l’impression d’avoir fait le tour de la TTFL, sans renouvellement révolutionnaire.

Malheureusement, le jeu repose sur une saison NBA et Adam Silver lui-même cherche des moyens pour rendre la saison régulière moins ennuyeuse. L’an dernier, nous avons ajouté des ligues TrashTalk en cours de saison, mais leur bilan (on y revient plus tard) n’a pas été des plus concluants. Spoiler : quelques nouveautés doivent arriver cette saison pour tenter de résoudre cette monotonie et permettre de prendre du plaisir sur des périodes plus courtes.

D’autres problèmes ont été soulevés. Tout d’abord l’UX actuelle qui est quasi inchangée depuis le début de l’aventure, ainsi que l’absence d’application. Un rafraichissement était espéré pour cette reprise, mais d’autres sujets (la nouvelle version du site ainsi que l’application TrashTalk) n’ont pas permis d’avancer ces sujets. Ceci étant dit, cela ne signifie pas que cela est abandonné ou laissé de côté : on espère pouvoir reprendre la marche en avant sur cette refonte graphique.

Les fiches joueurs

Un sujet qui rejoint celui de la refonte graphique. Vous êtes nombreux à demander une expérience utilisateur de meilleure qualité, mieux adaptée au mobile. On retrouve aussi le souhait de pouvoir accéder à un historique plus complet, en particulier sur les saisons précédentes. Sachez que l’on a bien ça en tête et l’objectif est de permettre d’ajouter des datas (elles sont présentes en base, il nous faut travailler sur l’affichage dans le jeu) sans pour autant surcharger la TTFL.

Le jeu en équipe

Dans l’ensemble, pas de remarques choquantes sur le jeu en équipe. Il faut dire que l’an dernier, avec la suppression de équipes gérées par une seule personne (et quelques sanctions justement en cours de saison), le principal problème a été traité.

Mais cela ne veut pas dire que tout est parfait, car il reste la question des équipes avec moins de 10 joueurs qui ne peuvent pas lutter, surtout en Playoffs. L’idée est dans un premier temps d’avoir un filtre dans le classement pour pouvoir se comparer aux équipes avec le même nombre de joueurs. Par contre, pour les Playoffs, les choses sont plus compliquées techniquement donc on se laisse le temps de la réflexion, aucune solution miracle n’existant à l’heure de ces lignes.

Trophées et bonus

Les trophées ont été remis au goût du jour la saison passée, on va poursuivre dans cette voie. Stay tuned pour les annonces, car cette nouvelle saison sera encore plus riche à ce niveau-là.

Soyons honnêtes, nous ne sommes pas surpris par les retours sur les bonus. Ils ne sont aujourd’hui pas tous adaptés à la façon de jouer et il faut les revoir en partie, surtout car plusieurs sont inutiles du fait du travail du TTFLab, véritable mine d’or pour les stats. Si on ajoute à cela une UX peu adaptée ou un refus de les utiliser par conviction, nous devons les revoir. On a noté les différentes idées, il reste à voir les implémentations possibles et l’impact sur le jeu.

Le bonus espion

C’était le #TTFLGate de la saison ! On le sait, chaque année on a le droit à un problème majeur avec des camps qui se déchirent pour savoir qui est le garant de la bonne manière de jouer. Une annonce sera faite prochainement sur la décision. En attendant celle-ci, sachez que 62% des sondés répondent qu’il faut soit le supprimer complètement, soit l’enlever durant les Playoffs, soit en revoir le fonctionnement.

Les Playoffs

Si les Playoffs sont la période la plus intense en NBA, on ne peut pas en dire de même pour la TrashTalk Fantasy League. Le jeu devient plus complexe et la motivation baisse avec l’élimination des équipes. Sans compter que le bonus espion a nui à l’expérience, cette année bien plus que les précédentes.

Si la règle du pick unique (le joueur ne peut être pris qu’une seule fois sur l’intégralité des Playoffs) ne devrait pas bouger, on travaille en ce moment sur un système permettant aux équipes éliminées de poursuivre la compétition d’une façon différente. Pas facile, mais à méditer !

Les ligues

En mettant en place la possibilité d’avoir des ligues individuelles ou par équipe mais aussi limitées dans le temps, on souhaitait laisser à la communauté le moyen de créer ses propres compétitions pour des concours entre amis. Force est de constater que le principe ne prend pas, en dehors de quelques initiatives ponctuelles ou ciblée. Les ligues qui d’ailleurs fonctionnent le mieux sont celles gérées avec passion comme la ligue exotique, la Shaquille O’League ou encore la ligue des comptes fr. Notamment parce que les admins effectuent un gros travail (on a déjà pu les remercier directement, mais on le refait ici) pour les animer sur Twitter. Quelques pistes pour proposer des ligues par défaut devraient donner quelques nouveautés pour la reprise.

En ce qui concerne les ligues “officielles” que TrashTalk a pu proposer, elles ne seront pas reconduites. Du moins pas sous la forme de la saison dernière. Alors qu’on souhaitait qu’elles apportent un peu de piment au jeu et relancent l’intérêt pour certains qui avaient pu décrocher au cours d’une longue saison, elles ont surtout vu fleurir les comptes one-shot pour y participer. Ce n’était pas l’idée, et voir que cela puisse nuire aux joueurs les plus assidus nous a indiqué que ce n’était pas la bonne piste. Mais ne vous inquiétez pas, on a une alternative qui arrive et vous allez très vite la capter.

L’application mobile

On le sait, vous jouez principalement depuis votre téléphone. On le sait aussi, la TTFL sur mobile, ce n’est pas l’expérience la plus agréable au monde. On le sait enfin, vous réclamez une application. Et gratuite, qui plus est. On avait volontairement ouvert le débat lors du sondage pour voir si certaines fonctionnalités – sans être des moyens de gagner au jeu – pouvaient prendre part via un paiement de sa propre poche. Les réponses sont claires et tout à fait compréhensible, donc on rassure ceux qui peuvent avoir des doutes : la gratuité reste de mise.

En ce qui concerne le développement d’une application, il va de pair avec la refonte graphique de la TrashTalk Fantsay League. Le travail est conséquent et de plus en plus urgent. Il doit permettre une meilleure expérience pour les joueurs en la rendant plus complète, plus fluide et plus proche des standards de jeu actuels. C’est dans nos petits papiers !

Communication

On ne peut pas commencer cette partie sans un énorme shout-out au TTFLab et le travail monstrueux abattu depuis de nombreuses saisons.

On se rend compte que le point d’entrée numéro un pour la TTFL est Twitter et le Lab n’y est pas étranger !

Les efforts et tests effectués l’an dernier (compte de l’équipe TrashTalk, articles hebdomadaires et mensuels) nous permettent d’y voir plus clair. Le site TrashTalk n’est pas la porte d’entrée principale des joueurs de TTFL, donc nous allons mieux diriger nos efforts. Le Lab faisant déjà un énorme travail sur les données, les récapitulatifs et les conseils sur Twitter, à nous d’axer notre travail sur ceux qui font vivre le jeu : vous, les joueurs.

Les lots

Pour résumer les réponses au sondage, vous trouvez qu’il n’y a pas vraiment/pas assez de lots, même symboliques. Surtout quand on voit l’investissement que réclame la TTFL. Notre idée est de développer la gamification du jeu avec plus de possibilités de valoriser les efforts ou les performances. Cela se fera petit à petit, et on vous parlera très vite des premières nouveautés pour la saison qui arrive.

Voilà ce qui nous a semblé le plus important, et qui méritait le plus de clarté dans nos réponses. On se retrouve donc prochainement pour annoncer les évolutions de la TrashTalk Fantasy League et lancer la nouvelle saison dans la joie et la bonne humeur. Mais aussi les carottes, évidemment !