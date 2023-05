C’est une maison bleue, adossée à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là, ont jeté la clé… On se retrouve ensemble ! Après des années de route, et l’on vient s’asseoir, autour du repas, tout le monde est là, à cinq heures du soir. San Francisco s’embrume, San Francisco s’allume, San Francisco… Où êtes vous ?

« Eh mais TrashTalk, vous citez Maxime le Forestier à la place de faire vous-mêmes vos intros là, nan ? ». Possible : voici le programme de la nuit.

Le programme

1h30 : Sixers – Celtics (en direct et en VO sur beIN Sports 1)

4h : Suns – Nuggets (en direct et en VO sur beIN Sports 1)

Game 3 déjà bien décisif entre Sixers et Celtics. C’est-à-dire ? Eh bah si Philly vient à perdre le premier à la maison, bonjour les maux de têtes après le revers déjà concédé à Boston. – 34 mercredi soir, ça la foutrait quand même mal de confirmer l’écart de niveau aperçu sur ses seules 48 minutes de joute par une nouvelle défaite. Listé « questionnable », Joel Embiid devrait quand même profiter de la soirée pour recevoir son trophée de MVP. Et si l’intérieur camerounais ne joue pas, cela risque d’être très compliqué face à des Celtics… qui voyagent au grand complet.

Dans la foulée ? Match 3 entre les Suns et les Nuggets, là aussi presque décisif. Chris Paul est out pour la rencontre, alors que les Nuggets touchent du bois et se présenteront au complet. Du coup… est-on en droit d’espérer un « Kevin Durant Game » ? Les guillemets font un peu boomers, mais pas autant que les derniers êtres humains à avoir vu un grand match de KD en Playoffs. On lui souhaite, du haut de ses 34 ans, de réinstaller l’aura qu’il portait auparavant sur les matchs couperets.

Deux matchs, à peine le temps d’un pipi entre les deux mais c’est la vie qu’on aime. Rendez-vous à 1h30 !