Encore une semaine bien courte car la pause All-Star se prolongeait jusqu’à mercredi inclus. On a pu voir le soulagement dans le regard des joueurs de TrashTalk Fantasy League quand ils ont pu retrouver le plaisir des nuits stressantes en attendant de connaitre si leur pick comptait planter quelques carottes. Cette sensation n’a pas de prix.

# Les tauliers de la semaine passée

Le podium de la semaine

Notre petit doigt nous dit qu’ils avaient tous posé Damian Lillard ce dimanche soir…

Le podium individuel

Le mec a quasiment un Best Pick par semaine depuis le début de la saison quand certaines équipes n’ont même pas ce rythme de croisière. Vous imaginez un peu le délire ?

Le podium par équipe

Les Ducs, encore et toujours au sommet. Vous ne voulez pas partager un peu ?

# Les best picks de la semaine passée

Lundi : des patates

Mardi : des patates

Mercredi : des patates aussi (bref, ça change des carottes)

Jeudi : Myles Turner – 70 points (0,1% des picks)

Vendredi : Kawhi Leonard – 74 points (5,7% des picks)

Samedi : Joel Embiid – 76 points (16,1% des picks)

Dimanche : Damian Lillard – 105 points (18,5% des picks)

# Les carottes de la semaine passée

LeBron James (5,8% des picks) : 16 points vs Warriors

Il parait qu’il s’agit des 23 matchs les plus importants de la carrière de LeBron jusqu’aux vacances Playoffs. Ca ne s’est pas vu, même si les Lakers se sont imposés pendant que leurs stars trottinaient.

Bam Adebayo (8,9% des picks) : 23 points vs Hornets

Un pivot qui ne cartonne pas sur les Hornets, ça mérite une sanction. Surtout quand il est dans mon deck.

# Les bons coups de la semaine passée

Jakob Poeltl (<0,1% des picks) : 51 points vs Pelicans

Retrouver le maillot des Raptors fait du bien à Jakob. pas qu’il moisissait au Texas, mais depuis son retour, c’est déjà sa seconde perf au-dessus des 50. En quatre matchs.

Myles Turner (0,1% des picks) : 70 points vs Celtics

Quand un pick exotic termine Best Pick, on est forcément sur un bon coup.

# Les trophées de la semaine passée

1st pick : Prendre Paolo Banchero ou Cade Cunningham lorsqu’ils s’affrontent le 23 février – 149 picks

Que 141 d’entre vous aient pu miser sur Paolo Banchero et pleurer avec seulement 16 points, cela s’explique et peut se comprendre. Mais pour les 8 qui ont pris Cade Cunningham, absent jusqu’à la fin de la saison, c’est quoi votre excuse ?

# Les trophées de la semaine à venir

Dark Knight : prendre Desmond Bane ou Nicolas Batum quand ils s’affrontent le 5 mars

Notre côté chauvin nous pousse à vouloir prendre Nico. Mais notre côté compétiteur en TTFL va finalement nous faire pencher sur Desmond Bane.

# Notre choix de la semaine

Kevin Durant vs Hornets : Vous n’êtes pas joueur au point de tenter de poser KD dès son retour à la compétition le 1er mars ? Pourtant quand on voit le nombre de gars qui ont pick Durant ces dernières semaines alors qu’il était absent, cela ne parait pas beaucoup plus risqué…

Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour voir si un autre gars a décidé de bousculer le classement All-Time des performances TTFL puisque rappelons-le, avec ses 105 unités, Damian Lillard s'est hissé juste au pied du podium.