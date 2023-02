Cette nuit Wendell Carter Jr. a sauvé la Floride sur un joli tap-in au buzzer, signant ainsi la 25è victoire d’Orlando cette saison. Une dub précieuse, et qui confirme le Magic parmi les darlings de cette saison 2022-23.

Un instant, on pensait que Detroit allait remporter un match en NBA. Il faut dire que Motor City n’a guère démérité. Cette rencontre face au Magic fut extrêmement tendue, en témoigne le dernier quart-temps ou les deux équipes ne se sont pas lâchées d’une semelle. A 4 secondes de la fin les Pistons ont même cru avoir fait le plus dur, lorsque Jaden Ivey égalisait pour les Pistons sur un missile à 3-points. 106-106.

Le Magic prend temps mort et dessine un système pour Banchero, qui récupère la balle lors de la remise en jeu. Avec les secondes restantes, l’ailier-fort drive main gauche, Isaiah Livers défend intelligemment sur lui et conteste le lay-up. Mais au moment où on se dit que les deux équipes iront en prolongation, Wendell Carter Jr. sort de nulle part pour envoyer un magnifique putback au buzzer. Score final 106-108, Orlando remporte le match in-extremis.

MAGIC WIN AT THE BUZZER 🔥 pic.twitter.com/iTBLQ5NaIq — Bleacher Report (@BleacherReport) February 24, 2023

Treizième de l’Est, le Magic n’est désormais qu’à 3 victoires… du play-in, et avec un peu de pinard cul-sec trois wins de plus leurs permettraient même d’être sixièmes de la conférence Est. Le prochain match d’Orlando ? Ce sera contre les Pacers, et ce sera le dernier avant un road trip qui emmènera les Floridiens visiter la Nouvelle-Orléans, Milwaukee et enfin Charlotte.

Les fans des Pistons quant à eux, après avoir digéré cette douche froide, une de plus au compteur cette année, seront peut-être reconnaissant envers Carter Jr. Cette défaite, aussi cruelle soit-elle, renforce ainsi les chances de chopper le plus de balles de ping-pong à la loterie, et donc de toucher le jackpot le soir de la Draft, t’sais, celui qui a battu un record de rebonds hier soir avec les Bleus.