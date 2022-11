Les Philadelphia 76ers n’ont pas tremblé ou si peu pour venir à bout des Hawks, qui les avaient pourtant battu il y a deux jours. En grande partie grâce Joel Embiid, enfin auteur d’une vraie prestation XXL digne du patron qu’il est censé être. Attention à la bête réveillée, ça pourrait faire très mal.

Pour savoir à quel point les autres ont été moins bons que Joel Embiid, c’est ici

Vendredi soir, les Hawks avaient donné une leçon aux Sixers. Joel Embiid avait certes inscrit 26 points et pris 13 rebonds, mais c’est son attitude et celle de ses coéquipiers qui étaient alors pointées du doigt. Pas très concernés, ne faisant pas les efforts en défense et au rebond, en clair les mecs avaient la flemme et ça se voyait. En général, tout ça part du leader et se transmet aux autres. C’était donc la faute de Joel Embiid. Point.

Que cela soit vraiment le cas ou pas, Jojo a décidé de répondre par les actes. Et sans perdre de temps : 3 minutes, 10 points pour Philly, tous pour Embiid, le ton est donné d’entrée. Ca sent le bon soir pour le Camerounais, agressif, qui demande le ballon en début de possession et qui n’hésite pas à jouer le un contre un au poste, de toute façon il n’a pas de mauvaise match-up dans la vie. Et ça marche, puisque les Sixers prennent vite le large dans la première heure : 67-51 à la mi-temps, le taf est fait à la maison.

Et finalement ça continue, jusqu’au panier juste ci-dessus à dix secondes de la fin pour bien enterrer les Faucons. Au total, ça donne 42 points, 10 rebonds, 6 passes, 2 contres et 2 interceptions pour Joel Embiid, en mode domination activée du début à la fin. Même si Philadelphie se fait une petite frayeur en fin de match en laissant Atlanta revenir à 6 points dans le dernier quart, on a jamais vraiment douté de l’issue de la rencontre. Le chantier signé Jojo se termine par un 121-109 et donc un +12 qui reflète bien la physionomie du match comme ils disent dans le football. En plus d’Embiid, Tyrese Maxey a retrouvé son shoot qui manquait un peu à l’appel depuis quelque temps avec un très joli 10/18, comme Tobias Harris et ses 23 points à 7/13.

À Atlanta ? Quelques basketteurs qui se respectent. Trae Young nous sort 27 points à 8/18 avec 11 passes pour décorer tout ça, Dejounte Murray ajoute 23 pions, mais la défense est trop faible face au mastodonte Embiid quand il est dans cette forme. Les Hawks restent quand même très bien classés à l’Est : quatrièmes avec huit victoires pour cinq défaites, pas incroyable mais cette équipe nouvelle version démarre très bien. C’est en tout cas deux victoires d’avance sur le bourreau du soir puisque les Sixers se rapprochent pour leur part de l’équilibre avec un bilan de 6-7, comme les Bulls, les Nets ou encore le Heat, pas encore dramatique mais surtout ça va déjà un peu mieux. En attendant le retour de James Harden, Philly aura en tout cas besoin d’un Joel Embiid des grands soirs… tous les soirs.

Quand Jojo veut, Jojo peut, et ce soir Jojo voulait vraiment fort. Du coup, ça donne une prestation dominante de bout en bout et ce sont les Hawks qui prennent la vague de plein fouet. Quand on voit ça, on ne peut que se demander pourquoi il ne joue pas avec cette détermination tous les soirs. Peut-être pour laisser une chance aux autres ?