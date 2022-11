Absent des parquets depuis la défaite des siens face à Phoenix le 23 octobre, Kawhi Leonard ne devrait pas enfiler ses pompes avant un petit bout de temps. Les Clippers partent en road trip au Texas et l’ailier ne sera pas du voyage. Quand on sait les galères causées par l’articulation ces dernières années, on a de quoi être un poil inquiet pour The Klaw.

« Dis quand reviendras-tu, dis au moins le sais-tu ». Lorsque les fans des Clippers font cracher les paroles de ce tube planétaire dans leur auto-radio, on se dit forcément qu’ils sont restés bloqués au siècle dernier qu’ils pensent à Kawhi Leonard. Après une saison blanche, le blagueur était de retour cette année pour en découdre et enfin rentabiliser sa venue dans la Cité des Anges, et la saison a commencé tout doucement avec un staff des Clippers qui n’avait clairement qu’une chose en tête, ménager son franchise player. Moins de minutes, un rôle en sortie de banc, pas de back-to-back… bref, Kawhi a joué deux matchs pour une vingtaine de minutes de moyenne, rien de bien folichon et pourtant, ce fut suffisant pour que son genou aille déjà tirer la sonnette d’alarme. Depuis cette alerte, les Clippers ont joué quatre matchs… les quatre sans Kawhi. Il n’existe pas encore une date de retour précise, mais l’ancien des Raptors sera en tenue de ville au moins jusqu’à la fin de la semaine comme annoncé par Tyronn Lue en conférence de presse, et il ne voyagera d’ailleurs même pas avec son équipe dans le Texas pour les deux prochaines rencontres. Il ne sera donc pas en tenue de ville mais carrément en pyjama.

« Il est frustré, il veut être sur le terrain mais il ne peut pas et en plus il ne peut pas non plus voyager avec l’équipe. Il voulait nous accompagner mais le médecin lui a dit que ce n’était pas une bonne idée à cause de cette raideur au genou et de ce qu’il a traversé. Au regard du travail fourni ces quinze derniers mois, Kawhi est vraiment frustré. »

Un Leonard frustré et une communication autour de l’état de son genou droit qui reste assez vague. LA souhaite prendre toutes les précautions possibles pour que son leader ne retourne pas squatter les bancs de l’infirmerie sur le long terme et c’est tout à fait compréhensible vu le rendement du zinzin quand il est en pleine forme. Le problème, c’est que Kawhi n’a joué que deux petits matchs pour une quarantaine de minutes et que son articulation siffle déjà… qu’en sera-t-il alors dans quelques mois ? Une saison NBA est un marathon, rien ne sert de démarrer en trombe, mais il est tout de même important de trouver du rythme. Une chose pour le moment impossible pour Kawhi Leonard qui va manquer au minimum les deux prochains matchs des Clippers, reste à voir désormais si le certificat médical se prolongera comme ce fut le cas lors des dernières saisons…

Kawhi Leonard has only played 180 NBA regular season games since 2017-18.

Even AD has played 274 games during that span! pic.twitter.com/kQ34QfncMT — NBA Memes (@NBAMemes) October 31, 2022

Mauvaise nouvelle pour les fans du bonhomme, Kawhi Leonard ne jouera pas jusqu’à la fin de la semaine, au minimum. Le genou droit de The Klaw continue de faire des siennes et les Clippers ne prendront aucun risque avec leur comique. Simple alerte ou rechute, quoi qu’il en soit, l’état de santé de l’ailier est pour l’instant bien mystérieux.

