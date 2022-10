La NBA est réglée comme du papier à musique et chaque année, elle retrouve différents temps forts qui rythment sa saison. Tout débute par une Opening Night qui bat son plein lors de la cérémonie de remise des bagues. Les émotions coulent à flots et le champion en titre doit ensuite enchaîner son premier match. Pas toujours facile, même pour les tenants du titre. D’ailleurs, c’est quoi la tendance de la ring night ?

Une salle en folie, des diamants de partout, une bannière qui s’élève, tout un tas de confettis et des émotions en pagaille pour la franchise championne en titre. Voilà la caricature que dessineraient les artistes de rue s’ils devaient s’attaquer à la fameuse cérémonie de remise des bagues. Dans son immense foutoir, la NBA reste assez protocolaire et chaque année le champion reçoit ses bagues juste avant son premier match. Bien souvent, c’est une affiche de gala qui suit et il est donc préférable de profiter de l’instant présent et de se remettre illico presto au boulot pour ne pas décevoir sa fanbase et attirer les conclusions très hâtives. Peu importe ce qu’il s’y passe, cette nuit reste particulière et ce n’est pas Stephen Curry qui disait le contraire au micro d’ESPN juste avant le début de saison 2018-19 :

« La cérémonie de remise des bagues est honnêtement la nuit la plus bizarre de l’année. Vous célébrez quelque chose qui a eu lieu il y a quatre mois, vous devez apprécier le moment, voir la bannière monter, sentir l’énergie de la foule, puis vous devez ranger les bagues, aller vous échauffer pendant deux minutes et demie et jouer un match de NBA face à une équipe qui salive de vous battre après avoir vu toute cette cérémonie. »

En assistant à tout ça aux premières loges, les joueurs adverses ont parfois les dents longues, à l’image d’un Anthony Davis qui promet déjà de venir jouer les trouble-fête dans la Baie de San Francisco cette nuit. Mais l’histoire de la Grande Ligue ne donne pas vraiment raison à l’Unibrow. Sur les 30 dernières cérémonies de remise des bagues, le bilan est largement en faveur du roster champion en titre avec 23 victoires pour 7 défaites. Si on remonte jusqu’au début de saison 1946-47, on se rend compte non seulement qu’Udonis Haslem était déjà là mais surtout que l’équipe championne n’a perdu qu’à 16 reprises. Bref, la tendance générale est du côté des bagués même si certaines défaites ont vraiment marqué les esprits, notamment lors des deux dernières décennies.

Les exemples à ne pas suivre pour réussir sa cérémonie

Three-peat gâché et fin annoncée : Retour au début de la saison 2002-03, les Lakers s’apprêtent à fêter une troisième ring night consécutive. Grâce au duo Kobe Bryant – Shaquille O’Neal, la franchise de Los Angeles a effectivement remporté les trois derniers championnats mais avec un Shaq qui prend de l’âge, ses passages à l’infirmerie sont plus fréquents et il est en civil pour l’ouverture de la campagne. C’est donc un Kobe seul aux manettes, et probablement bien content de l’être d’ailleurs, qui reçoit sa bague devant les Spurs avant d’essayer de guider les Lakers en ce 29 octobre 2002. Le match qui suit ne comporte ni fessée ni revanche (défaite 87-82 des Lakers), mais représente plus le début d’une saison compliquée pour les champions et qui se terminera par une passation de pouvoir entre Los Angeles et San Antonio. Quelques mois plus tard, Tim Duncan, TP, Ginobili… iront en effet chercher une bague en dominant ces mêmes Lakers (4-2) au second tour des Playoffs.

Le Miami Heat de 2006 : Nous sommes sur le point d’attaquer la saison 2006-07. Lors du dernier exercice, la troupe de South Beach a raflé la mise pour s’adjuger un titre NBA grâce à un Dwyane Wade all-time. Tout roule pour le Heat qui va recevoir la livraison du bijoutier juste avant son premier match contre les Bulls. Wade, Shaq, Gary Payton, Udonis Haslem ou encore Alonzo Mourning vont se parer de diamants pour ensuite enchaîner une victoire face à Chicago. C’est en tout cas ce que tout le monde pense. Mais très vite, le Heat va déchanter et recevoir une sacrée rouste malgré les efforts de Flash. Chicago n’est pas venu pour plaisanter et sous la houlette d’un… Kirk Hinrich de gala (26 pions), les Bulls terrifient tout Miami en ce soir d’Halloween. 108-66, +42, la fête est finie.

La revanche des Three Amigos : Quelques saisons plus tard, on retrouve encore le Heat et un certain protagoniste qu’on ne citera pas. Pour sa première saison en Floride, LeBron James a échoué en Finales NBA face aux Mavs de Dirk Nowitzki. Hasard du calendrier – pas du tout – et du lock-out, Dallas accueille Miami pour lancer la saison 2011-12 le soir de Noël. Remuer le couteau dans la plaie, c’est ce qu’on dit non ? Visiblement, la cérémonie n’a pas plu à LeBron James qui vient donc coller 37 points, 10 rebonds et 6 assists en 36 minutes à Dallas. Le Heat réagit en patron et ne laisse aucun espoir aux Texans. Les troupes d’Erik Spoelstra mènent 97-65 à la fin du troisième quart-temps. En ce Christmas Day, la dinde est de saveur particulière pour Mark Cuban. Les bases sont en place et quelques mois plus tard, les Three Amigos gagneront leur première bague commune.

Vous l’aurez compris, même si les statistiques parlent pour eux, les Warriors auront fort à faire après leurs célébrations. La cérémonie des bagues découle bien souvent sur un match particulier et vu les protagonistes qui sont invités ce soir, il se pourrait bien que la nuit soit mémorable. Les Dubs sont prévenus, LeBron n’est pas du genre à apprécier tout ce spectacle quand il n’en est pas l’acteur principal.