Comme chaque année depuis qu’il a 14 piges, Luka Doncic épate. Précocité unique, capacité à marquer de n’importe où, contre n’importe qui, de tuer les matchs…. Vous connaissez l’animal et on va continuer de profiter gentiment de son début de carrière NBA en se repassant son incroyable run pendant les derniers Playoffs. Monstrueux.

Luka Doncic est arrivé en NBA comme un jeune génie européen pouvant devenir l’un des meilleurs basketteurs de sa génération. Quatre saisons plus tard, il n’a que 23 ans et il est désormais considéré comme un jeune génie européen… qui est déjà l’un des meilleurs basketteurs de sa génération. Comme quoi la vie est bien faite. Doncic a beau avoir ce côté ultra agaçant, provocateur, parfois même insupportable, on ne peut pas nier – sous peine d’être interdit de regarder du basket pendant 6 mois – que c’est un joueur tout bonnement exceptionnel qu’on ne voit que très rarement dans une vie de fan. Un talent générationnel. Et ça tombe bien puisqu’il n’a que 23 piges et qu’il est encore bien loin de ce qu’on peut appeler son prime (si toutefois il en a un). L’année dernière, ce petit emmerdeur de Luka c’est 28,4 points, 9,1 rebonds et 8,7 passes. Non, ce n’est pas LeBron, c’est bien un petit blondinet tout droit venu d’un pays de 2 millions d’habitants. Placé dans le top 5 des joueurs NBA dans la liste faite récemment par ESPN, Lulu est sans aucun doute l’un des meilleurs basketteurs de la planète et ses Playoffs 2022 en sont une illustration parfaite. Magique, méchant, physique, vicieux, trop fort : tout le champ lexical d’un super vilain dans un dessin animé pourrait correspondre à la campagne 2022 du Slovène, un dessin animé dans lequel les Suns sont bien évidemment les victimes qu’il faut sauver.

Allez, on est parti pour 30 minutes de folie signée Doncic, remplies de tirs de très haut niveau mais surtout de sourires d’un gamin qui graille tout le monde sur le terrain. Impressionnant mais vraiment flippant.