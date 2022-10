Drafté en 2019 par les Pelicans, Jaxson Hayes ne s’est pas (encore) imposé comme un joueur essentiel de la franchise. Après des Playoffs plutôt réussis, il entre dans une année charnière pour sa carrière, lors de laquelle il va devoir progresser s’il veut rester à New Orleans.

Jaxson Hayes a du mal à se détacher de son image de monstre physique, très grand et pourtant très mobile, capable de s’envoler à des hauteurs incroyables, mais dont les qualités… se limitent à cet aspect. Il faut dire que pour un athlète de la sorte, on pourrait attendre plus au niveau statistique. Quatre rebonds par match, même pour un pivot back-up c’est très peu, surtout quand on culmine à 2,11 m. Ces limites, c’est sans doute ce qui empêche Jaxson Hayes de revendiquer une place de titulaire au poste 5, ou du moins plus de temps de jeu que 17,7 minutes de moyenne depuis le début de sa carrière. C’est simple, il est chaque saison relégué à jouer le rôle du remplaçant d’un joueur différent : Derrick Favors pour sa saison rookie, Steven Adams l’année suivante, Jonas Valančiūnas en 2021-22, et vraisemblablement cette saison aussi.

La progression de Jaxson Hayes est intéressante, mais on ne peut pas dire qu’elle soit fulgurante : ses deux premières saisons sont en touts points similaires, la troisième est un peu meilleure, avec 2 points en 3 minutes de plus par match. Et ce malgré ses problèmes extra-sportifs, et notamment son procès pour plusieurs chefs d’accusations dont il est sorti avec de la probation, des travaux d’intérêt général et des cours obligatoires sur les violences conjugales. Un épisode qui ne semble pas l’avoir affecté particulièrement sur le parquet, car on ne sait évidemment pas ce qu’il se passe dans sa tête. En point d’orgue de la dernière saison régulière ? Une série de Playoffs plutôt intéressante pour lui face aux Suns, pas forcément d’un point de vue statistique, mais sur ce qu’il a apporté en termes de protection du cercle et de jeu de transition en attaque.

Tout ceci est plutôt bon signe, mais il va falloir vraiment progresser pour Jaxson Hayes. Cette équipe de la Nouvelle-Orléans est, elle, dans une phase de progression fulgurante, après avoir complètement retourné sa saison pour se qualifier en Playoffs in extremis. Les Pelicans sont de plus en plus ambitieux, notamment avec le retour de Zion Williamson, et Hayes va devoir suivre la cadence. C’est évidemment une nécessité pour son équipe, qui voudra compter sur toutes ses forces en présence pour atteindre un Top 6 à l’Ouest peut-être moins utopique qu’il n’y paraît, mais c’est surtout une nécessité pour lui et sa carrière. En 2023, la franchise pourra lui proposer une qualifying offer et donc le garder un an de plus avant qu’il ne devienne agent-libre. Et pour le moment il n’est pas garanti, loin de là, que son GM Trajan Langdon souhaite exercer cette option pour un joueur assez peu fiable sur les parquets et instable en dehors.

Jaxson Hayes va donc devoir montrer qu’il n’est pas qu’une machine à réceptionner les lobs, mais qu’il peut apporter plus que ce soit en défense ou en attaque. Niveau offensif, il doit passer un cap, prendre plus de responsabilités, tirer plus de cinq fois par match, en somme. Mais ce n’est peut-être pas possible dans une équipe où les gros scoreurs se tirent la bourre : Brandon Ingram, C.J. McCollum et donc Zion ne laisseront probablement pas beaucoup plus que des miettes à leur coéquipiers. Alors, Jaxson Hayes doit progresser en défense pour se rendre, si ce n’est indispensable, au moins très utile. Parce que son principal concurrent dans la rotation au poste 5, c’est un mec qui prend plus de rebonds et défend mieux que lui. Willy Hernangomez, pas la peine de se cacher à la lecture de ce nom il ne s’agit que du frère, pourrait également venir jouer les trouble-fête dans les ambitions de son coéquipier.

Jaxson Hayes entre donc peut-être dans la saison la plus importante de sa carrière. Pour progresser, il va pouvoir compter sur les vétérans du roster, et notamment C.J. McCollum et Larry Nance Jr., dont il a récemment loué la capacité à le guider que ce soir sur le parquet ou en dehors. Tant mieux car Jaxson Hayes aura besoin d’être guidé, sur le parquet ou en dehors… s’il veut rester à New Orleans.