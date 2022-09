Portland n’a pas gagné beaucoup de matchs la saison passée, mais on en connaît un qui a explosé. Ce gars-là, c’est Anfernee Simons, qui a profité des opportunités qui se trouvaient devant lui pour étaler tout son talent. La preuve avec cette vidéo highlights de presque 14 minutes concoctée par les Blazers.

À seulement 22 piges et dans sa quatrième saison NBA, Anfernee Simons a franchi un gros cap l’an dernier pendant que Damian Lillard était à l’infirmerie et que C.J. McCollum se retrouvait dans les rumeurs avant de partir vers la Nouvelle-Orléans. Plus de temps de jeu, plus d’opportunités, plus de responsabilités offensives, c’est le mix idéal pour gonfler ses stats bien comme il faut et Simons n’est pas passé à côté. En 57 matchs dont 30 en tant que titulaire, le jeunot a tourné à plus de 17 points de moyenne (contre 8 la saison d’avant) avec plus de 40% de réussite à 3-points, tout en faisant le show à base de dunks en pénétration, de finitions inspirées et shoots du parking. Le 24e choix de la Draft 2018 en a également profité pour sortir plusieurs records personnels en carrière, comme lorsqu’il a planté 43 pions face aux Hawks en janvier en hommage à son grand-père décédé la veille. Cette belle progression démontrée par le jeune homme a poussé les Blazers à lui offrir une prolongation de contrat de quatre ans et 100 millions de dollars, preuve qu’il fait véritablement partie du présent et du futur de la franchise de Portland. Ce sera désormais à lui de confirmer lors de la campagne à venir, où il tentera aux côtés de Lillard de remettre l’équipe de l’Oregon sur la carte de la Conférence Ouest.

Touché au genou lors des dernières semaines de la saison 2021-22, Anfernee Simons n’a pas joué depuis le début du mois de mars 2022. La dernière image qu’on a de lui ? C’est celle où il marque… 38 points contre les Wolves. Vive le début de saison hein !