Si dans certaines franchises le Media Day n’est qu’une simple formalité, du côté de Brooklyn on ne s’ennuie jamais. Encore plus après l’été chaotique qui a caractérisé les Nets, entre les rumeurs entourant Kyrie Irving et la demande de transfert de Kevin Durant. Uncle Drew est justement revenu sur ces rumeurs hier devant les journalistes new-yorkais, et a avoué qu’il n’était pas loin d’un départ il y a quelques semaines…

Le Media Day des Nets hier était largement attendu. Non seulement parce qu’on attendait des explications de la part de Kevin Durant concernant sa demande de transfert de cet été, mais aussi parce qu’on voulait entendre ce que Kyrie Irving allait bien pouvoir nous dire. Et pendant une bonne vingtaine de minutes, Uncle Drew a été inondé de questions à la fois sur l’élimination au premier tour des Playoffs face à son ancienne équipe des Celtics, ses absences liées à son refus de se faire vacciner, le gros dossier KD, sa situation contractuelle… bref, autant de sujets qui méritaient un éclaircissement avant de véritablement tourner la page et se focaliser sur la saison à venir.

“Yeah. There were options, but not many.” Kyrie on how close he was to leaving the Nets this summer and why he is still in Brooklyn. (via: @NBATV) pic.twitter.com/C47MGtZnDU — Complex Sports (@ComplexSports) September 26, 2022

« Est-ce que vous étiez proche de quitter les Nets cet été ? » Voilà l’une des grosses questions qui a été posée à Kyrie Irving hier lors du Media Day. La réponse du principal intéressé ?

« Oui » a répondu Kyrie en hochant la tête. « Oui. Il y avait des options. Mais pas beaucoup à cause de la stigmatisation, si j’ai envie de jouer ou pas, si je suis prêt à m’engager auprès d’une équipe ou non, ce qui était parfois assez injuste à mon sens. Mais le timing était idéal pour me mettre ça sur le dos car j’étais indisponible. »

Déclarant devant la presse new-yorkaise qu’il avait « sacrifié plus de 100 millions de dollars pour ne pas se faire vacciner » lors de l’intersaison 2021, Kyrie Irving n’a pas obtenu le contrat à long terme qu’il recherchait cet été et a finalement décidé de se rabattre sur sa player option à 36,5 millions de dollars. Mais avant de prendre cette décision de rester à Brooklyn pour la saison 2022-23, il y avait eu pas mal de rumeurs concernant un potentiel départ via un sign & trade ou même une signature chez les Lakers à travers la mid-level exception. Néanmoins, les dirigeants des autres franchises NBA ne se sont pas vraiment bousculés au portillon pour s’attacher les services de Kyrie, et c’est notamment pour cette raison qu’il se retrouve toujours à Brooklyn aujourd’hui.

Personne ne sait de quoi l’avenir de Kyrie Irving sera fait, lui qui reviendra sur le marché de la Free Agency à l’été 2023 s’il n’est pas prolongé avant par Brooklyn. Par contre, il est clair que la campagne à venir est cruciale pour Uncle Drew. Il est en dernière année de contrat, il doit prouver que son équipe peut compter sur lui en jouant plus d’un match sur deux, et doit représenter l’une des principales raisons du rebond attendu des Nets cette année après l’humiliation des derniers Playoffs contre les Celtics.

« Cela ajoute encore une motivation supplémentaire. Mais ce n’est pas uniquement parce qu’on a été sweepés, ou parce que c’était Boston, mais c’est plus la manière avec laquelle les choses ont fini par s’écrouler à la fin de la saison dernière. […] Mais maintenant que tout le monde est en bonne santé, je ne veux pas avoir le moindre doute ou le moindre regret. Les choses ne seront pas toujours parfaites mais si on les gère de manière responsable et qu’on communique, ça peut vraiment contribuer à notre succès. »

Kyrie Irving assure qu’il a appris de la saison dernière, que les leçons ont été retenues, et qu’il est prêt à laisser ses actions parler en sa faveur. Les Nets peuvent-ils vraiment compter sur lui alors qu’il a raté plus de 120 matchs depuis son arrivée à Brooklyn en 2019 ? Le manager général Sean Marks veut y croire, nous on demande à voir.

Source texte : Media Day Nets