Si tous les joueurs des New York Knicks vont nous donner envie de cliquer cette saison, on avait envie de faire un focus sur celui qui pourrait rentrer dans notre cœur et nous pousser à mater les pensionnaires de la Grosse Pomme sur la saison NBA 2022-23. Mesdames et messieurs, voici votre petite dose de Jalen Brunson.

Il est la grande recrue de l’intersaison 2022 des Knicks. Non, on ne parle pas de Donovan Mitchell mais bien de l’ancien joueur des Mavericks Jalen Brunson, qui est arrivé à Gotham City cet été à travers la signature d’un joli contrat de plus de 100 millions de dollars sur quatre ans. Auteur de grands Playoffs aux côtés de Luka Doncic il y a quelques mois (plus de 21 points et quasiment 4 passes de moyenne), Brunson est désormais face à un nouveau challenge et pas des moindres : il est le meneur titulaire des Knicks qui devra aider ces derniers à rebondir après la saison décevante de l’an passé. Cela faisait un moment que le Madison Square Garden attendait un vrai patron à la mène, le voilà. On attend forcément de Brunson qu’il aide New York à se battre pour une place en Playoffs et on a hâte de voir ce qu’il peut donner sans un joueur ball-dominant comme Luka The Don à ses côtés. Fun fact, Jalen est du coin puisqu’il a grandi pas très loin, dans le New Jersey. Fun fact numéro 2, son papa Rick – ancien joueur NBA passé justement par les Knicks – est aujourd’hui dans le staff de Tom Thibodeau. Pas de doute, Jalen Brunson était vraiment fait pour porter le maillot de New York.

Jalen Brunson sera l’une des grandes raisons qui expliquent pourquoi on matera attentivement les Knicks lors de la saison à venir. Et avec les nouvelles responsabilités qu’il possède désormais ainsi que son gros contrat, l’ancien joueur de Dallas fera partie des joueurs les plus attendus du circuit.