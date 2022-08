Maintenant que la saison NBA est finie, place aux vacances ! Les joueurs de la Grande Ligue ont encore quelques semaines de free time devant eux pour se la couler douce au soleil, s’envoyer des cocktails à la pelle… ou pas. Tiens, c’est vrai que chacun a sa propre définition du mot « vacances », alors pour vous la rédaction de TrashTalk a cherché où est-ce que les membres du Thunder ont décidé de s’évader.

NB : ces destinations sont le plus souvent imaginaires et n’ont que pour unique but de vous faire sourire, même si elles sont parfois basées sur les réelles vacances des joueurs mentionnés.

Shai Gilgeous-Alexander

Mais où le franchise player du Thunder passe-t-il ses vacances ? En juin dernier, il était à Paris pour assister à la Fashion Week en tant que specta… quoi, comment ça il a participé ? Eh oui, sur son temps libre, Shai Gilgeous-Alexander joue les mannequins puisqu’il a lui même défilé pour la maison Thom Browne. L’avantage d’être joueur NBA, c’est que le corps déjà un peu sculpté permet pas mal de reconversions.

Josh Giddey

Cet été, Josh Giddey bosse en tant que doublure de John B. sur le tournage de la saison 3 d’Outer Banks.

Luguentz Dort

Il fait partie de ces types que l’on ne voit absolument nulle part ailleurs que sur un parquet. Eh bien figurez-vous que Luguentz Dort a une vie en dehors du basket puisqu’il a passé son été à… organiser ses propres camps d’été. Le « Lu The Beast camp » a eu lieu à Montréal sur une journée, et fut – si l’on en croit son dernier post Instagram – une belle réussite.

Derrick Favors

Il n’y pas plus sérieux que Derrick Favors : des photos de daron de famille au milieu d’une maison en chantier, habillé raisonnablement, loin des standards fluorescents imposés par la nouvelle génération. Inutile de lui demander s’il apprécie le rap d’aujourd’hui, sa réponse est déjà connue de tous.

Chet Holmgren

Des vacances passées à jouer sur le circuit Pro-am… puis patatra : ce jeudi – et suite à un parquet trop humide au tournoi CrawsOver – Chet Holmgren a été annoncé out pour la saison 2022-23. Une blessure à l’articulation de Lisfranc, un ensemble d’articulations du pied qui sépare – en gros – la partie arrière du pied et le début des métatarsiens, les os longs menant aux doigts de pied. On a connu meilleur été.

Ousmane Dieng

Aucune info sur son compte Instagram et la quasi certitude qu’il – comme tous les nouveaux rookies – se bute à la salle/dans le gymnase pour mettre toutes les chances de son côté avant de faire le grand saut, en octobre prochain.

Jalen Williams

Lui aussi bosse son basket en attendant la reprise. On pourra dire ce que l’on veut, en comparaison avec d’autres qui « jetlaguent » à Miami, cet effectif est l’un des plus sages que nous ayons traité jusqu’ici. Reste à voir si le Thunder parviendra à traduire ça sur le parquet la saison prochaine.

Darius Bazley et Ty Jerome

Partis trekker au Botswana, les deux compères ont rencontré un souci sur le chemin du retour puisque Ty Jerome a paumé son passeport. Un peu benêt, Darius Bazley lui a proposé le sien et a tout de suite compris, au regard de Jerome, que le problème était d’ampleur. Selon nos dernières infos, Sam Presti a proposé Théo Maledon comme monnaie d’échange au gouvernement botswanais. Put un peu plus de respect sur nos frenchies, flûte.

Théo Maledon

Dans la soute direction Gaborone.

Mike Muscala et Aleksej Pokusevski

Ont organisé une tournée des bars à Belgrade et y ont croisé Mark Daigneault, encore plus mal en point qu’eux, et qui leur a proposé un marché pour que cette petite sortie ne soit pas rendue publique. Spoiler, dans l’Oklahoma, attendez-vous à un cinq de départ très original en octobre prochain.