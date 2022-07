Vous n’avez pas pu passer à côté de la bombe tombée le 30 juin sur la NBA, à quelques heures de l’ouverture de la Free Agency. Kevin Durant a demandé son trade à sa franchise, les Brooklyn Nets. Mais maintenant la question la plus importante est la suivante : où pourrait-il aller ? Et comment procéder à un transfert aussi historique ? Tout de suite, zoom sur les Los Angeles Clippers et leurs possibilités afin de récupérer KD.

Vendredi 30 juin 2022, 20h49 heure française, la déflagration tombe.

Kevin Durant veut quitter Brooklyn, le temps presse et le coco veut gagner d’autres bagues. Passé le temps du thermomètre qui explose, toute l’équipe de rédaction de TrashTalk s’est donc posée sur LA question qui nous taraude tous… mais où diable KD va-t-il poursuivre sa carrière ? Pour ce faire, et parce qu’on aime pousser le délire le plus loin possible, nous avons collectivement décidé de nous pencher sur toutes les franchises de la NBA. Oui oui, toutes les franchises : 29 articles détaillés, avec un rapide aperçu sur ce qui pourrait se passer.

Place aux Clippers de Kawhi Leonard.

La situation des Clippers

# Pourquoi les Clippers iraient chercher KD ?

Parce que les Clippers depuis quelques années enchaînent les déceptions en Playoffs. Et après une saison 2021-22 bien pourrie sans Kawhi et sans Paulo George au début de l’année, il serait bien temps de se remettre en course et d’être d’aplomb pour jouer le titre, si possible dès la prochaine échéance. Et pour cela, pourquoi pas ajouter KD dans le roster pour créer un cinq majeur de folie et aller choper un premier titre sous le nez des Lakers rivaux de LeBron James ? On ferait tout pour entendre à nouveau le rire de Kawhi lors d’une parade de champions non ? HA HA HA.

# Quels joueurs sont indisponibles ?

Kawhi Leonard

Étonnamment le plus gros joueur et contrat de l’effectif est inatteignable pour les Nets. Si Kevin Durant débarque à LA, c’est pour jouer avec ses stars hollywoodiennes et aller chercher une nouvelle bagouze. À ses côtés, pas mal de monde mais du monde qui n’aura pas trop de mal à se faire remplacer. Oui, même Paul George ne devrait pas dormir sur ses deux oreilles en juillet. Une notif du Woj un matin en prenant son petit déj’ et c’est direction Brooklyn pour PG13.

# Quels joueurs des Clippers pourraient attirer l’attention des Nets ?

Paul George, Terance Mann

Si KD venait à faire ses valises et s’installer à Venice Beach, on voit mal comment lui, Kawhi et Paulo pourraient jouer ensemble en sachant qu’ils jouent sur des postes similaires. Kevin Durant arrive donc et on va chercher un titre, on est pas là pour enfiler des perles et se marcher sur les pieds. Donc il faut malheureusement sacrifier un membre du duo Kawhi-PG, et ce n’est pas Kawhi qui va devoir déménager. Paul George a une bonne valeur sur le marché, Brooklyn va vouloir lancer un nouveau cycle plein de fougue et de jeunesse, donc on voit mal comment un trentenaire tout juste marié va les aider à repartir de zéro… c’est pour cela que les Nets ne diraient pas non pour récupérer le meilleur minot des Clippers qui a déjà un peu d’expérience NBA dans les jambes, Monsieur Terance Mann.

# Ont-ils des picks de Draft à leur proposer ?

Chez les Clippers, il reste encore un peu de picks mais sur les quatre prochaines Drafts, ils seront tous au second tour car Sam Presti a volé tous les choix du premier tour quand il a envoyé Paulo à LA. Certains peuvent encore être échangés mais le GM du Thunder a quand même raflé la mise. Mais si les Nets veulent tout de même se projeter encore plus loin que les JO de Los Angeles et gratter un pick de 2029, ils pourront.

La grille des salaires des Nets

Le package idéal des Clippers

Paul George

Jason Preston

Terance Mann

Pick au premier tour de la Draft 2027

Après le départ de Kevin Durant, les Nets vont vouloir se relancer. Alors pourquoi pas leur offrir un nouveau franchise player déjà prêt à l’emploi. Si ce package est mis sur la table, il y a peu de chance que Sean Marks le refuse, mais est-ce que les Clippers sont vraiment prêts à lâcher Paul George ? Elle est là la grande question. Si ce trade est la clé du premier titre de l’histoire de la franchise, le départ de PG13 serait un mal pour un bien, à l’instar de DeMar DeRozan et les Raptors il y a quatre ans. Est-ce que le GM de Los Angeles est prêt à faire tapis et lâcher un joueur majeur pour aller potentiellement choper une bague ? Les Nets, eux, ont déjà le téléphone en main prêts à accepter l’échange.

Note de faisabilité : 2/10

Kevin Durant du côté de Los Angeles ? Dans les faits rien n’est impossible et comme le disait un célèbre philosophe héraultais : c’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui. Pour acquérir KD, les Clippers savent en tout cas ce qu’il leur reste à faire. Alors, ça se tente ou pas ?