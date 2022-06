Amis fans de textile, de souvenirs et du début du siècle, bonjour. Ceci est un article pour vous, puisque ce qui va vous y être conté risque de vous ravir. Il n’est point question de parler des goûts vestimentaires de Kyle Kuzma mais plutôt d’évoquer le probable retour, dès la saison 2023-24, d’un classique de chez classique en matière de maillot NBA.

En NBA, presque chaque franchise possède un maillot qui a marqué les esprits car, en plus d’être d’une esthétique de premier choix, était associé à une équipe et des joueurs reconnus pour leur style de jeu. Des exemples ? Le maillot des Raptors en mode dino, porté par Tracy McGrady et Vince Carter, celui des Spurs à manches et au motif militaire porté par Tony Parker le maillot noir des Sixers incarné par l’ère Allen Iverson. C’est d’ailleurs ce dernier qui fait l’actu. Selon Matt Breen du Philadelphia Inquirer, les Sixers pourraient remettre ce maillot au goût du jour en 2023-24 en qualité de troisième maillot. Ce choix irait dans le sens de plusieurs franchises ayant déjà pris la décision de ressortir des légendes textiles du placard. Grizzlies et Raptors font notamment partie de ces équipes qui ont cherché à renouer avec leur passé. Toujours gérée entièrement par l’équipementier Nike, il faut reconnaître que l’élaboration des maillots n’a connu que très peu d’erreurs depuis l’arrivée du « swoosh » en 2017. On peut donc avoir une pleine confiance en la firme de Beaverton afin de pondre une nouvelle merveille dans un an.

25 years ago this month, the Sixers ditched red and blue for black and gold as they revolutionized their uniforms with the help of Allen Iverson. The throwbacks aren’t returning this coming season, but they probably will in the near future. https://t.co/iYOLAeoYgp — The Philadelphia Inquirer (@PhillyInquirer) June 28, 2022

Maintenant, parlons un peu d’histoire, si vous le voulez bien. Il est impératif de sortir un bouquin poussiéreux afin de compléter cet article, puisque le retour d’un tel maillot sur les parquets de NBA rappelle aussi qu’il est à l’initiative d’une vague de fraîcheur lors de sa première instauration. Si les franchises se contentaient jusqu’ici de produire des maillots sans grands ornements, l’arrivée d’Allen Iverson à Philly en 1996 va changer la donne. Réalisée avec l’assistance de The Answer, la tunique noire des Sixers se veut représentante du basket urbain pratiqué par A.I. et son équipe. Suns, Jazz, Grizzlies sont déjà affublés de maillots exotiques et originaux, mais comme expliqué plus haut, certains monuments comme les Pistons n’ont pas été conviés à cette cure de jouvence. L’image renvoyée par Philadelphie va alors pousser la NBA à donner un coup de jeune à plusieurs équipes, en explorant des logos d’époque, qui donnent envie aux gens d’aller voir les matchs. De ce maillot, l’on ressent aussi une époque. Celle du début des années 2000, celle d’un basket en train de muer et de devenir une affaire de show presque autant qu’une affaire de sport.

C’est l’heure de sourire jusqu’aux oreilles, du moins, si vous kiffez les maillots NBA ou que vous les collectionnez. Dès l’année prochaine, vous pourrez probablement vous approprier un classique de chez classique afin de compléter votre garde robe. Effet garanti validation collective, dès l’entrée sur un terrain de street.

Source : The Philadelphia Inquirer