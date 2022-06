La Free Agency 2022 commence demain soir. À un jour de la foire, certaines rumeurs prennent de l’ampleur. Simplement hypothétisé la semaine passée, le transfert de P.J. Tucker à Philly fait désormais partie de ces dossiers qui pourraient se boucler dès l’ouverture de la FA. Il n’a pas encore pris son billet d’avion hein, mais on s’en rapproche.

Depuis que l’ailier-fort du Heat a décliné sa player option, Daryl Morey lui fait les yeux doux, et il a bien raison. Entre Miami qui veut le prolonger et Milwaukee qui aimerait le voir revenir dans le Wisconsin, la balle est aujourd’hui dans le camp des Sixers. La semaine dernière, pendant la draft, l’on parlait d’un trade envoyant Matisse Thybulle et le 23e pick en Floride, mais cela aurait échoué et Philly discute désormais chéquos. Le montant ? 30 millions de dollars sur trois saisons, selon les dernières infos du Philadelphia Inquirer. Cependant, il y a déjà de très gros contrats dans l’effectif de Philadelphie. Entre les 33,6 millions de Joël Embiid, James Harden qui va sûrement activer sa player option à 47,3 mimi, et le boulet à millions que Tobias Harris traîne avec lui depuis déjà trois ans, il n’est pas aisé de faire de la place à Pièce Jointe Tucker. Mais pas de soucis, les Sixers dépassent la luxury tax de deux millions de pesos et n’en ont pour autant pas grand-chose à faire puisqu’ils pourraient utiliser leur mid-level exception afin de signer Tucker, sans être inquiété par le plafond salarial. L’expérience, la dureté, la défense et les tirs à 3-points dans le corner à toute berzingue, ça n’a pas de prix.

🚨 Selon @TheSteinLine, plusieurs exécutifs s’attendent à ce que PJ Tucker signe cette semaine aux Sixers pour 30 millions sur 3 ans. Une réunion avec Harden et Morey après les années Houston. Miami n’a pas dit son dernier mot, mais tendance pro-Sixers.https://t.co/yl25l7rhEr pic.twitter.com/ViHTypJFa9 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2022

On se rapprocherait donc d’une réunion au sein de la Conférence Est entre le GM Daryl Morey, James Harden et P.J. Tucker. Entre les Houston Sixers et les Philadelphia Rockets, on vous laisse choisir le nom que vous préférez. La cerise ? Eric Gordon est lui aussi dans les papelards pour se joindre à la fête texane délocalisée sur la côte atlantique. Toujours selon le Philadelphia Inquirer, un trade à trois équipes lors de la draft – toujours avec le peintre Thybulle et le 23e choix – aurait été évoqué. Ce move aurait permis de libérer de la masse salariale, mais a malheureusement échoué. Les Sixers sont toujours à la poursuite d’un shooteur après avoir tradé leur ancien sniper sur un genou, Danny Green, à Memphis. Mais comme gratté plus haut, la luxury tax est dépassée et le plafond salarial n’est plus si loin de la tête de Daryl Morey. Il est encore probable que certains minots quittent Philly à partir de jeudi, histoire de laisser la place à des garçons plus expérimentés, prêts à enfin convertir l’ère Joel Embiid, en anneau autour de l’annulaire.

Prochainement sur vos écrans, l’arrivée des Philadelphia Rockets. Daryl Morey a récupéré une recette qui a marché avec 65 victoires en 2017-18, a ajouté de beaux éléments comme un double finaliste au titre de MVP, et continue de formater sa machine, avec dans l’idéal, des Finales NBA dès la saison prochaine.

Source texte : Marc Stein, Philadelphia Inquirer