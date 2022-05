Connaissant des hauts et des bas dans cette série face à Miami, Jayson Tatum et Jaylen Brown étaient logiquement attendus pour ce Game 5 crucial à Miami. Mais pendant une mi-temps, les Jay Brothers n’étaient que l’ombre d’eux-mêmes. Et puis ils ont commencé à jouer au basket…

On ne va rien révolutionner en disant ça, mais les Celtics sont une meilleure équipe de panier-ballon quand Jayson Tatum et Jaylen Brown sont à leur niveau. Le match de cette nuit à Miami en est sans doute le meilleur exemple. Pendant les 24 premières minutes, les Jay Brothers ont pas mal symbolisé les galères offensives de Boston dans cette rencontre digne d’un match de National 3 : 10 points seulement à eux deux (4 pour Tatum et 6 pour Brown), 3/16 au tir (1/9 pour Tatum, 2/7 pour Brown), 6 turnovers (2 pour JT, 4 pour JB). Pendant que Jayson enchaînait les briques, Jaylen retombait dans ses travers du Game 3 en accumulant les pertes de balle (notamment face à ce diable de Victor Oladipo) pénalisant clairement Boston des deux côtés du terrain. Si le bon playmaking de Tatum a permis à ce dernier de ne pas passer complètement au travers de sa première mi-temps, il n’a clairement pas évolué au niveau espéré et Brown n’a pas réussi à rattraper la mise, bien au contraire. Alors forcément, c’est vite devenu compliqué pour l’attaque des Celtics, limitée à seulement 37 points en première mi-temps. Sans la production des soldats de Boston comme Al Horford et surtout Derrick White, la bande à Ime Udoka aurait probablement rejoint les vestiaires avec un écart supérieur à cinq points (42-37 pour Miami).

Jaylen Brown and Jayson Tatum By Half 1st half: 10 points, 3-for-16 shooting 2nd half: 33 points, 13-for-18 shooting — Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) May 26, 2022

On ne sait pas ce qu’il s’est dit dans le camp des Celtics à la mi-temps mais après la pause, on a eu droit à un scénario diamétralement opposé à celui de la première période. Jayson Tatum et Jaylen Brown reviennent sur le terrain avec le couteau entre les dents et les Floridiens n’y voient que du feu. JT trouve progressivement son rythme offensif lors du troisième quart-temps, augmentant ainsi son total de points et rassurant par la même occasion les fans de Boston inquiets par rapport à son épaule droite (qui l’a visiblement gêné en première mi-temps). On est loin des explosions offensives qu’on a pu voir de sa part sur cette campagne de Playoffs, mais Tatum se construit un véritable all-around game (22 points, 12 rebonds, 9 passes au final) au fur et à mesure que la rencontre avance. Quant à Brown, il décide enfin d’arrêter de faire des cadeaux à l’adversaire et forcément, ça change la vie. Il est agressif mais reste sous contrôle, enchaînant les banderilles à un moment où le Heat cherche un second souffle. JB fait les bons choix, il est plus qu’adroit au tir (25 points en tout à 10/19 au tir dont 5/9 du parking, 0 turnover en seconde période) et profite notamment de plusieurs caviars de son copain Jayson pour enfoncer Miami. Cerise sur le gâteau, Jaylen lâche un énorme tomar dans le trafic histoire de montrer que sa terrible première période est véritablement derrière lui. On appelle ça une réponse de patron ! Avec leur duo de All-Stars à ce niveau, une défense locked-in et une exécution sérieuse des deux côtés du terrain, les Celtics envoient un 32-16 dans le troisième quart et un 56-38 sur l’ensemble de la deuxième mi-temps, suffisant pour remporter ce Game 5 crucial sur le parquet de Miami.

« La première mi-temps, c’était de la merde. Du gâchis. Je suis revenu en seconde pour jouer au basket. » – Jaylen Brown, après le match.

Une première mi-temps à oublier, une deuxième mi-temps en mode patron. Ils ont mis du temps mais Jayson Tatum et Jaylen Brown ont finalement répondu présent pour permettre aux Celtics de prendre l’avantage dans la série, et ainsi se mettre en excellente position pour conclure l’affaire dans le Game 6 à Boston. On n’en attend pas moins vendredi.