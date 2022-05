NBA Top 10 All-Time (2021-22) : les joueurs clutch ! Apéro TrashTalk

C’est le lundi, c’est le meilleur jour de la semaine et, comme d’habitude, on attaque l’heure du déjeuner avec un gros Top 10 All-Time pour se mettre bien. Le thème du jour : les joueurs clutch !

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

Un joueur cluch, ce joueur qui est capable d’aller planter le panier au bon moment pour sauver les siens ou mettre la tête de l’adversaire sous l’eau. C’est un sujet qui fait souvent parler entre les fans et on va donc se pencher dessus ce midi. Ce n’est pas une première chez nous car on avait déjà fait un premier Top 10 All-time sur ce thème et c’était en février 2018. Quatre plus tard, quelques garçons ont fait parler d’eux dans les moments chauds et ça méritait bien une petite update. Qui est encore dans les dix, qui a pu se faire une petite ou une grosse place, qui s’est fait dégager par la concurrence ? On balance le menu du midi, quelques mentions honorables pour ceux qui ont toqué à la porte et on enchaîne direct avec le plus savoureux.