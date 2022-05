NBA Top 10 All-Time (2021-22) : les meilleures familles ! Apéro TrashTalk

Vous connaissez la tradition qui accompagne le meilleur jour de la semaine : chaque lundi, on vous propose un Top 10 all-time, avec des thèmes revisités ou alors des nouveaux sujets pour lancer de nouveaux débats. Au menu aujourd’hui ? Les meilleurs familles !

Pour certains joueurs NBA, la routine d’enfance était d’aller voir papa jouer le soir dans une équipe de la Grande Ligue. Pour d’autres, le passage dans l’élite s’est fait avec le(s) frangin(s). Vous commencez à voir où l’on veut en venir, on va parler ce lundi midi des familles qui ont marqué la NBA via plusieurs de leur membres. C’est toujours sympa quand on joue de voir que le paternel est au micro d’un média car c’est une légende du jeu. Pas mal appréciable aussi de constater que le frère est présent sur place entre deux matchs de son côté. Il y a eu les joueurs qui ont envoyé un fiston en NBA, parfois deux. On pense aussi à certaines fratries qui ont imposé leur nom comme un incontournable d’une décennie… Bref, ça va causer liens du sang et balle orange.

Vous connaissez la musique : on choisit un fauteuil confortable, on prend de quoi grignoter, on donne son avis car c’est toujours fun d’avoir un bon débat et, surtout, on savoure le petit Top 10 all-time en famille !