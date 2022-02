NBA Top 10 All-Time (2021-22) : les meilleurs ailiers-forts ! Apéro TrashTalk

Le lundi chez TrashTalk, c’est bien évidemment Apéro et c’est surtout Top 10 All-Time. Au menu du jour ? On se penche sur les ailiers-forts, les postes 4. Certains sont plutôt considérés comme des freaks, certains sont des dieux offensifs et d’autres savent tout faire, mais une chose est sûre, il fallait (re)classer tout ce petit monde.

Tim Duncan, Kevin Garnett, Anthony Davis, Kevin McHale, Charles Barkley, Karl Malone, Tom Heinsohn, Dennis Rodman, Dirk Nowitzki, Jerry Lucas, Giannis Antetokounmpo, Pau Gasol, Bob Pettit, Elvin Hayes, Dolph Schayes, Kyle Kuzma. Voilà à peu près le gratin all-time de la NBA au poste d’ailier-fort, et après un premier tabassage en 2016 il fallait gérer l’update au plus vite car, attention, possible qu’un certain athlète aux mensurations folles, entre autres, ait opéré une petite remontada depuis quelques années. Mais… chut, n’en disons pas trop et installons-nous plutôt confortablement pour savoir si en 2022 mieux vaut avoir vendu des allumettes plutôt que chassé le sanglier à mains nues, si mieux vaut avoir beaucoup de poils au dessus des yeux que de conquêtes féminines sur son CV. On dirait pas comme ça, mais il y a plein d’indices cachés dans cette phrase.

