LeBron James et les Lakers terminent les Knicks en prolongations : un match énorme, mais le patron était de retour et ça s’est vu

On ne l’avait plus vu sur un parquet depuis onze jours et une démo face aux Nets. Le genou faisait des siennes, et pas question alors pour les Lakers de précipiter quoique ce soit avec leur légende de 37 balais. Apparemment en pleine forme, le vieillard est réapparu cette nuit face aux Knicks et le niveau des Lakers s’en trouve quelque peu changé, sans blague.

Les stats maison du thriller de la nuit c’est juste ici

Superbe match cette nuit à Los Angeles entre des Lakers tout heureux de récupérer LeBron James, tout heureux de voir enfin évoluer l’ancien ET Anthony Davis, eux qui n’ont disputé au 6 février que 17 matchs ensemble (10 victoires et 7 défaites), et des Knicks dont la saison est loin des attentes suscitées par les promesses deu dernier exercice mais qui restent cependant toujours parmi les candidats idéaux à une soirée psychédélique. Lakers vs Knicks, deux énormes marchés dont les fruits sont cette saison (pour l’instant ?) un peu flétris mais qui continuent évidemment de ramener du monde même quand dehors il pleut, alors voyons voir ce qu’il a bien pu se passer du côté de la Crypto Machin Arena.

Un match en deux temps, au moins. Tout d’abord des Knicks survitaminés et des Lakers qui jouent à l’envers. 11-0 d’emblée, on vous annonce que même Kemba Walker plante des tirs mais l’info principale c’est que R.J. Barrett a la bave aux lèvres alors qu’Evan Fournier démarre tambour battant et que Julius Randle a semble-t-il remplacé le jumeau maléfique qui joue à sa place depuis le mois d’octobre. 17 pions pour le sniper gaucher, 10 pour Vavane et 12 pour JVLIVS, les Knicks mènent 42-29 après un quart-temps parce que les hommes de Frank Vogel pioncent, have you got un réveil please. Au deuxième quart LeBron James ouvre le bal, le bal des remplaçants qui se rendront coup pour coup pendant une huitaine de minutes, avant que le duo de All-Stars des Lakers – qui ne comprend pas le maçon Westbrook – ne sauve les meubles avant la mi-temps, juste après une nouvelle saillie de Julius et R.J., saillie ayant donné jusqu’à 21 points d’avance à New York. A la pause les quinze pions d’avance semblent être une bénédiction pour les Angelinos qui restent dans le match on ne sait pas trop comment, indice LABDJ, remettez ces cinq lettres dans l’ordre.

On parlait d’un match en deux temps et nous y voilà, puisque les Lakers s’apprêtent à montrer un tout autre visage en deuxième mi-temps. Comme souvent cette saison c’est Malik Monk qui va enfiler le costume de troisième homme en enquillant quinze pions en quelques minutes, comme parfois c’est Stanley Johnson qui joue les facteurs X, bonne nouvelle pour Stanley Johnson mais pas forcément pour les Lakers, les Knicks n’ont pas spécialement ralenti mais les Californiens ont salement accéléré, Julius Randle offre une merveille de hustle et il faut le signaler, Malik Monk termine son troisième quart avec 18 points au compteur et Anthony Davis termine le travail au corps de ce troisième round, alerte les Lakers sont repassés devant et n’ont pris que treize points sur la période, ça aide vachement de défendre un peu. Autre alerte ? Le patron est de retour. LeBron James enchaine les buckets au dernier quart, Russell Westbrook fait presque pareil, en face le duo Barrett / Randle joue comme un duo de All-Stars mais les seconds couteaux des Lakers (Austin Reaves puis Malik Monk puis… Trevor Ariza plantent les tirs qu’il faut pour donner huit points d’avance aux champions 2020 à trois minutes de la fin et sept à un peu plus de 70 secondes du buzzer. On se dit alors que ce fut rude mais que ce ça sent la win pour LeBron et ses ouvriers mais Evan Fournier plante un énorme three et R.J. Barrett rajoute un tomar et le shoot du match à moins de dix secondes du buzzer. 111 partout, LeBron James pour le dernier tir, clang, overtime, chouette.

QUEL ÉNORME SHOOT DE BARRETT !!!pic.twitter.com/e2Pdt7VY0W — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

Pour la prolongation Frank Vogel se met la fanbase de Russell Westbrook à dos en sortant le Brodie au profit de Talen Horton-Tucker, les Lakers semblent un cran au dessus niveau fraîcheur, on pense à un R.J. Barrett monstrueux les trois quarts du match mais émoussé du haut de ses 50 minutes passées sur le parquet, et ce sont finalement les locaux qui termineront le mieux cette soirée en gérant assez tranquillement la prolongation. Une victoire 122-115 qui fait du bien, qui signifie surtout que LeBron James est de retour et qu’on va – peut-être – enfin pouvoir juger pour de bon cette équipe des Lakers, en attendant – peut-être – quelques mouvements d’ici la trade deadline de jeudi.