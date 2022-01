Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : les Warriors en back-to-back à Milwaukee puis à Chicago, RIP notre sommeil

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Ça y est, on a démarré 2022 en Y et nous voilà maintenant plongés dans la deuxième moitié de la saison régulière en NBA. En attendant de voir où s’arrêteront les séries de victoires des Grizzlies, des Mavericks et des Raptors, on s’intéresse notamment aux leaders de la Ligue. Les Warriors ont un gros programme cette semaine avec quatre déplacements consécutifs loin de leur base. Les têtes pensantes de l’Association ont vu juste pour nous proposer du spectacle et on ne manquera pour rien au monde le back-to-back de Golden State à Milwaukee ce jeudi à 1h30, puis à Chicago 24h plus tard. L’aide du revenant, Klay Thompson ne sera pas de trop pour permettre aux Dubs de se sortir de ce double piège qui pourrait également être une preview des prochaines Finales NBA. Alors c’est bon, vous avez préparé votre alarme ?

Dans la nuit du lundi 10 janvier

Detroit Pistons – Utah Jazz à 1h (beIN 1)

Boston Celtics – Indiana Pacers à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 11 janvier

New Orleans Pelicans – Minnesota Timberwolves à 2h (beIN 4)

Los Angeles Clippers – Denver Nuggets à 4h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 12 janvier

Philadelphie 76ers – Charlotte Hornets à 1h (beIN 4)

New York Knicks – Dallas Mavericks à 1h30 (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 13 janvier

Milwaukee Bucks – Golden State Warriors à 1h30 (beIN 1)

Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolves à 2h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 14 janvier

Chicago Bulls – Golden State Warriors à 1h30 (beIN 1)

Miami Heat – Atlanta Hawks à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 15 janvier

Milwaukee Bucks – Toronto Raptors à 0h30 (beIN 1)

Miami Heat – Philadelphie 76ers à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 16 janvier

Detroit Pistons – Phoenix Suns à 19h (beIN 3)

Sacramento Kings – Houston Rockets à 0h (beIN 4)

Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors à 2h (beIN 4)