Les highlights du duel LeBron James – Kevin Durant lors du Christmas Day 2016 : deux monstres au sommet, avec le basket en grand gagnant

LeBron James et Kevin Durant auraient dû se retrouver sur le parquet du Staples Center de la Crypto.com Arena ce soir, et ce pour la première fois depuis le 25 décembre 2018. Malheureusement, le COVID en a décidé autrement puisque KD ne jouera pas. Du coup, pour combler le manque, petit retour sur les highlights du Christmas Day 2016, quand le King et Durant s’affrontaient dans un Cavaliers – Warriors épique.

Impossible d’oublier ce Cleveland – Golden State du 25 décembre 2016. Tout simplement car c’est l’un des meilleurs matchs qu’on a pu voir à Noël ces dernières années, voire même all-time. Les champions en titre guidés par LeBron et Kyrie Irving d’un côté, la dream team des Warriors avec KD et les Splash Brothers de l’autre, le tout pour un remake de ces fameuses Finales NBA où Cleveland a remonté un déficit de 3-1. Sacré décor n’est-ce pas ? Un décor parfait pour les deux meilleurs joueurs du monde à ce moment-là, James et Durant, qui vont proposer un nouveau duel épique. 31 points, 13 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 1 contre pour le Roi dans son royaume. 36 points, 15 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre pour Durant. Lourd, très très lourd. Quand vous avez deux monstres du basket à un tel niveau en même temps, avec en plus un casting composé de Stephen Curry, Kyrie Irving, Klay Thompson ou encore Draymond Green et Kevin Love, ça donne un spectacle exceptionnel au suspense insoutenable. Menés de 14 points au début du quatrième quart-temps, LeBron et sa clique vont réaliser un magnifique come-back avant qu’Uncle Drew ne plante le shoot qui tue dans les dernières secondes. Juste épique !

Les highlights

L’incroyable finish, sponsorisé par Uncle Drew