Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Bradley Beal au sommet face au Jazz, BB is back dans les bacs

7 matchs au programme de cette nuit marquée par le COVID et les absences multiples. Malgré tout, il y avait quand même quelques perfs à retenir et on vous a sorti le petit résumé habituel pour tout vous dire. Vous êtes chauds ? Let’s go !

# Les résultats de la nuit

Pistons – Rockets : 107-116

Celtics – Knicks : 114-107

Nets – Magic : 93-100

Raptors – Warriors : 119-100

Thunder – Clippers : 104-103

Bucks – Cavaliers : 90-119

Jazz – Wizards : 103-109

# Ce qu’il faut retenir

Les Pistons ont enchaîné une quatorzième défaite de rang contre les Rockets. On rappelle que le record de franchise est à 21.

Les Clippers étaient à deux doigts de braquer le Thunder dans son antre mais Shai Gilgeous-Alexander a joué un vilain tour à son ex au buzzer.

Kemba Walker a signé son retour dans le cinq de départ des Knicks mais ça n’a pas suffi pour aller l’emporter à Boston. 61 points pour le duo Walker-Fournier : les ex du trèfle ont apprécié leur retour au TD Garden. À noter la belle surprise Josh Richardson en sortie de banc pour les Celtics.

On a retrouvé Bradley Beal : 37 points et une perf de patron pour aller taper le Jazz à Salt Lake City. Voilà ce qu’on attendait depuis longtemps.

L’équipe F des Nets a donné des sueurs froides au Magic, joli coup de chaud pour David Duke Jr dans le money time.

Pas de Steph Curry, pas de Draymond Green, pas de Jordan Poole mais un Jonathan Kuminga bombardé franchise player cette nuit contre Toronto. Gros match du rookie des Dubs mais compliqué d’aller chercher les Raptors chez eux avec tant d’absents.

Les Cavaliers ont explosé les Bucks à Milwaukee. Faut dire qu’avec Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Jrue Holiday sur la touche, ça facilite la tache.

# Quelques images de la nuit

🔥 27 PTS, 7 REB, 12 AST, 3 STL, 6 3PM 🔥@FredVanVleet does a little bit of everything to propel the @Raptors to the win! pic.twitter.com/JtZypevB82 — NBA (@NBA) December 19, 2021

Richardson: 27 PTS

Tatum: 25 PTS

Brown: 23 PTS The @celtics trio of @J_Rich1, @jaytatum0 and @FCHWPO combine for 75 in their win ☘ pic.twitter.com/rK6g4GEM0s — NBA (@NBA) December 19, 2021

💥 BRADLEY BEAL 💥 Dropping the HAMMER for the @WashWizards on NBA League Pass: https://t.co/V0kkYEn6W6 pic.twitter.com/YXu1UNmbdg — NBA (@NBA) December 19, 2021

Josh Giddey with a LASER 🎯 #NBARooks The dime to Williams extends the @okcthunder lead on NBA League Pass: https://t.co/V0kkYEn6W6 pic.twitter.com/dVwfnRe7Bh — NBA (@NBA) December 19, 2021

Robert Williams III rises up for the rejection 😤@celtics and Knicks midway through Q3 on @NBATV! pic.twitter.com/jTUKj457xt — NBA (@NBA) December 19, 2021

David Duke Jr. TIES IT! He's got 16 PTS in the fourth to lead the @BrooklynNets comeback on NBA League Pass! Watch the final 1:11 NOW: https://t.co/V0kkYEn6W6 pic.twitter.com/4DZF1zKeR8 — NBA (@NBA) December 19, 2021

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir