Ça s’est passé un 12 novembre : Kevin Love mute en loup-garou pour bouffer les Knicks avec une perf à… 31 points – 31 rebonds

Avant d’être le lieutenant de King James et bien avant de devenir un vétéran surpayé, Kevin Love était un redoutable joueur de basket. Et le 12 novembre doit toujours être particulier pour lui car à cette date, en 2010, le jeune loup de l’époque sortait une performance dantesque face à New York : 31 points et 31 rebonds. Dépoussiérez les grimoires, on va en prendre plein la vue !

12 novembre 2010. Parmi le programme de la nuit, un Wolves – Knicks peu resplendissant. Les deux équipes ne sont pas des contenders, les Knicks n’ont pas encore Melo et c’est Raymond Felton qui joue au franchise player avec Amar’e Stoudemire. Résultat : trois victoires et cinq défaites avant de se déplacer dans la tanière des Loups. De l’autre côté, les carnassiers comptent deux succès pour sept défaites, vraiment pas jojo. Bref le spectacle est loin d’être prévu du côté du Target Center. Passons sur une première mi-temps où faire la sieste aurait sans doute été la meilleure solution. Entre deux sommes, c’est New York qui est en tête 65-51. Mais à la pause le jeune Kevin Love, qui n’a alors que 22 ans, sort de la salle et aperçoit la pleine lune. Ni-une ni-deux, il se transforme et revient pour dévorer les Knicks à lui seul. La deuxième mi-temps de Kéké ? 25 pions, 22 rebonds à 9/18 au shoot, un carnage qui porte son total du soir à… 31 points et 31 rebonds. C’est historique, on n’avait pas vu un mec gober 30 rebonds depuis Charles Barkley en 1996, et Kevin Amour devient alors le 19e joueur de l’histoire à réussir un 30-30 ! Au final, l’intérieur repart avec une victoire 112-103, une performance XXL, et son nom inscrit aux côtés des plus grands.

On this day in 2010, Kevin Love became the 20th player in NBA history with a 30-30 game, recording 31 points and 31 rebounds against NYK! #NBAVault pic.twitter.com/i7vc9kfBcG — NBA History (@NBAHistory) November 12, 2020

Ce soir-là, de nombreux fans des Wolves ont scandé à l’unisson « mets des rebonds dans ma vie Kevin », et de nombreux fans ont vite compris qu’ils étaient en train de voir un phénomène prendre son envol. Sur la lancée de sa performance historique, Love termine la saison 2010-11 avec 20,2 points, 15,2 rebonds et 2,5 assists par match. Une saison récompensée par une sélection au All-Star Game, un titre de MIP et un titre de meilleur rebondeur de la NBA. Le numéro 42 est à la mode, le prénom Kevin est dans toutes les discussions, pas de doute on est bien en 2010. La suite ne fait que renforcer le statut du jeune loup qui progresse de plus en plus pour devenir l’un des intérieurs les plus dominants de la Ligue entre 2010 et 2014. Au cours de cette période dans le Minnesota, le natif de Santa Monica se fait un nom et remplit son palmarès : deux autres sélections au All-Star Game en 2012 et 2014, deux nominations All-NBA (2012, 2014), une médaille d’or à la Coupe du Monde en 2010 et l’or olympique en 2012. Pas mal pour un mec qui s’appelle Kevin Amour et qui se prend pour un loup non ? En six saisons à Minneapolis, Love compile 364 matchs pour 19,2 points, 12,2 rebonds et 2,5 assists. Vient ensuite l’appel du King et Kevin Love rejoint les Cavs pour la saison 2014-15. Le loup devient lieutenant et va aller chercher un titre de Champion NBA en 2016 avec LeBron James et Kyrie Irving. La suite, on la connaît. Départ de BronBron, blessure, banquette, réputation de joueur surpayé et malgré quelques éclaircies, Kevin Love n’a jamais retrouvé son niveau All-Star. Cette année il redevenait un peu plus utile chez des Cavs prometteurs mais le COVID est venu stopper sa dynamique. Dommage.

Rentrer dans l’histoire c’est bien, y rester c’est mieux. Kevin Love l’a compris et cette soirée de novembre 2010 laissera son nom gravé auprès des plus grands. Les cartons de Kevin Love chez les Timberwolves, c’était quelque chose. Mais c’était surtout lors de la dernière décennie et ça… ça ne nous rajeunit pas.