Les highlights d’Evan Fournier à Orlando : 10 minutes d’art en slow-mo signé Vavane, hashtag mélancolie

Evan Fournier a quitté Orlando et la Floride la saison dernière au moment de la trade deadline. Son départ, ajouté à celui de Nikola Vucevic et Aaron Gordon, marque le début d’une nouvelle ère en Floride. Avant de se lancer complétement dans celle-ci, retour sur les highlights de notre Vavane national sous le maillot du Magic, le tout pour les plus nostalgiques.

Arrivé en 2014 à Orlando après deux premières saisons en NBA à Denver dans le Colorado, Evan Fournier est devenu depuis un joueur qui compte en NBA. De remplaçant à joueur star de sa franchise, en Floride le Français a connu une superbe progression durant six saisons et demie, si bien qu’il s’est imposé comme un élément marquant de la dernière décennie pour le Magic et un joueur qui compte dans l’histoire d’Orlando. 435 matchs joués de saison régulière (dont 399 comme titulaire) pour 16,2 points, 3 passes décisives et 2,9 rebonds de moyenne, présent dans plusieurs Tops 10 de sa franchise, Evan occupe aujourd’hui la neuvième place du nombre de matchs joués sous le maillot du Magic. En nombre de points marqués c’est un peu mieux, huitième avec 7 049 points (encore loin de Dwight Howard, premier avec 11 435), tandis qu’au niveau des passes décisives, il se classe dixième avec 1 300 assists tout pile. Evan se trouve même sur le podium, à la troisième place, au niveau des 3-points pris et rentrés juste derrière Dennis Scott et Nick Anderson, deux autres grands noms de la franchise.

Fournier est donc rentré dans les cœurs des fans de la franchise de Mickey et son duo avec son pote Niko Vucevic est une vraie belle page d’histoire du Magic, qui prendra du temps à être oubliée. S’il n’a participé qu’à deux campagnes de Playoffs avec Orlando (éliminé au premier tour à chaque fois), Vavane aura eu ses moments de gloire. En effet, dans les money times, ses coéquipiers savaient à qui donner le ballon. Le Français a fait sa loi avec ses gros 3-points ou ses tirs en pénétration et il a libéré plus d’une fois sa franchise. Timberwolves, Cavaliers, Pistons sont ainsi tombés à l’Amway Center sur des shoots très clutchs du Frenchie. Et lors de la dernière saison, c’est à Phoenix qu’il a montré aux Suns qui était le patron. Arrivé un peu dans l’anonymat, Evan Fournier a donc quitté Orlando en joueur connu et reconnu. Mentalité de gagneur, fidélité, travail, émotion, il aura beaucoup apporté au Magic. Alors bravo et respect, tout simplement

Evan Fournier risque de laisser un gros vide pendant encore quelques saisons à Orlando. Profitez désormais de ces dix minutes de slow-mo pour apprécier les meilleurs moments du Français en Floride et espérons pour les fans du Magic que Jalen Suggs ou Cole Anthony prennent bien le relai, pour que les larmes ne coulent pas trop longtemps.

Source texte : nba.com, basketballreference