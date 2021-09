Les différentes formations avant de faire le grand saut en NBA : la NCAA, le chemin des traditionalistes

Il y a encore une dizaine d’années, la NCAA représentait la principale étape avant de faire le grand saut vers la NBA. Mis à part quelques rares prospects US qui s’exilaient pour réaliser une saison en tant que professionnel à l’étranger, l’université était le passage incontournable pour les jeunes pépites évoluant aux States. Mais les temps changent et aujourd’hui, les possibilités sont multiples en matière de formation. La NCAA reste évidemment l’une d’entre elles, même si les concurrents se font de plus en plus nombreux..

Malgré ses détracteurs et les menaces crédibles qui pèsent sur elle, la NCAA ne va pas s’écrouler du jour au lendemain et perdre tous les jeunes talents au profit d’autres programmes qui viennent juste de sortir de terre. Le basket universitaire reste le plus gros vivier de prospects en vue de la Draft NBA, et il est véritablement implanté dans le paysage sportif américain depuis des décennies. La tradition, l’histoire, les infrastructures, la possibilité d’expérimenter l’ambiance universitaire (tout en préparant un diplôme, ne l’oublions pas), la fierté d’évoluer dans une fac de renom, et de jouer éventuellement sous les ordres d’un grand coach… tout ça, c’est quand même un joli package et quand on a 18 piges, c’est le genre d’opportunité qu’on n’a pas trop envie de rater. La March Madness, c’est incomparable et c’est peut-être une fois dans une vie. Même si c’est très (très) cliché, les années universitaires sont souvent perçues comme un moment unique rempli de belles expériences, peut-être encore plus pour les athlètes évoluant dans les meilleures facs du pays. Et avec la possibilité qui existe désormais de toucher des revenus grâce à son image (parfois sous certaines conditions, il faut le savoir), certains prospects envisageant une autre voie pourraient finalement se laisser convaincre, même si ça reste moins attractif qu’un véritable salaire.