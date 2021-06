L’Équipe de France est en finale de l’EuroBasket : la Biélorussie n’a pas résisté aux Bleues, rendez-vous demain pour la consécration ?

En mode rouleau compresseur depuis le début de l’EuroBasket, l’Équipe de France était opposée à la Biélorussie en début de soirée ce samedi pour gagner sa place en finale. Mission accomplie pour les Bleues, qui ont disposé de leur adversaire du soir sans trop trop trembler. Plus qu’une victoire et les filles de Valérie Garnier pourront déboucher le champagne !

Pour la cinquième fois consécutive, l’Équipe de France participera au match ultime de l’EuroBasket. Ce samedi, les Bleues n’ont sans doute pas joué leur meilleur match de la compétition, mais elles ont fait le boulot avec une formule plutôt simple : On défend, on plante du parking, on va sur la ligne, et on donne la balle à Endy Miyem. Dans un match où Sandrine Gruda et Marine Johannès étaient un peu dans le dur offensivement, Endy a sorti le très grand jeu : 24 points, 7 rebonds, 2 interceptions, 9/16 au tir dont un parfait 3/3 à 3-points. Clairement, elle n’est pas passée à côté de son rendez-vous et elle a véritablement porté ses copines en attaque. Une attaque un peu en panne globalement, mais l’adresse extérieure (8/14 derrière l’arc) a fait mal aux Biélorusses et les Françaises ont réussi à aller chercher les points aux lancers-francs (15/17) quand il fallait. Avec la solidité défensive démontrée durant la rencontre, cela a suffi contre un adversaire qui a un peu joué à deux avec Alexandria Bentley (23 points) et Anastasiya Verameyenka (22 points, 13 rebonds). Car on ne bat pas cette EDF à deux. Après un début de match pas tip top, les Bleues ont progressivement pris les choses en main pour ensuite garder un avantage autour des dix points pendant une bonne partie du match, avant de finalement s’imposer 73-61.

The captain, @Endidi711 (24 PTS, 7 REB) lead by example in 🇫🇷's win! 'Les Bleues' advance to the #EuroBasketWomen Final 👏. pic.twitter.com/XMLr4kx43S — FIBA Women's EuroBasket (@EuroBasketWomen) June 26, 2021

On vous donne donc déjà rendez-vous demain pour la grande finale, et on espère la consécration pour une Équipe de France qui a connu trop de déceptions lors des dernières éditions pour ne pas remporter celle de 2021. Quatre finales perdues consécutivement à l’EuroBasket, on aimerait bien que cette série noire s’arrête et que les Bleues retrouvent le toit de l’Europe pour la première fois depuis 2009, et la troisième fois de son histoire. En face ? Il y aura soit la Serbie, soit la Belgique. La deuxième demi-finale est prévue ce samedi soir à 21h, tandis que le grand match de demain se jouera à un horaire similaire. Du coup, pas besoin de vous casser la tête par rapport à votre programme du dimanche soir, il est déjà fait.

Ce serait quand même une belle histoire de voir nos Bleues soulever la Coupe d’Europe à Valence, sur le parquet du rival espagnol, qui avait battu la France à trois reprises en finale lors des quatre dernières éditions. 2021 est peut-être la bonne année pour l’EDF, en tout cas nous on croise les doigts.